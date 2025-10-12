  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Stina Johannes - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Stina Johannes

|
Stina Johannes ist eine deutsche Fußballspielerin und Torhüterin beim VfL Wolfsburg. Davor stand Johannes bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Ihr Debüt für die Nationalmannschaft feierte sie 2024. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Stina Johannes.

Aktuelle Nachrichten zu Stina Johannes

  1. Ann-Katrin Berger im Training, aufgenommen am 18.02.2025

    Fußball-EM - Nations League:Wer wird die Nummer eins der DFB-Frauen?

    Frank Hellmann, Nürnberg
    mit Video
  2. Stina Johannes

    Nations League der Frauen:Johannes gegen Österreich im DFB-Tor

    von Michael Kreutz
    0:29 min