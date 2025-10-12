Stina Johannes - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Stina Johannes
|
Stina Johannes ist eine deutsche Fußballspielerin und Torhüterin beim VfL Wolfsburg. Davor stand Johannes bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Ihr Debüt für die Nationalmannschaft feierte sie 2024. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Stina Johannes.
Aktuelle Nachrichten zu Stina Johannes
Fußball-EM - Nations League:Wer wird die Nummer eins der DFB-Frauen?Frank Hellmann, Nürnbergmit Video
Nations League der Frauen:Johannes gegen Österreich im DFB-Torvon Michael Kreutz0:29 min