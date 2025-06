Sara Doorsoun beendet DFB-Karriere: Aus vor EM-Kaderbekanntgabe

Abwehrspielerin Sara Doorsoun hat ihre Karriere im deutschen Fußball-Nationalteam kurz vor der Europameisterschaft beendet. "Ich bin sehr dankbar für die tollen Erinnerungen und Momente, die ich mit der Nationalmannschaft erleben durfte", sagte die 33-Jährige von Eintracht Frankfurt in einer DFB-Mitteilung.

Im letzten Spiel vor der EM gewinnen die deutschen Fußballerinnen in der Nations League in Österreich mit 6:0. Alle Treffer fallen vor der Pause, der erste nach 14 Sekunden.

Wackelkandidatin vor der EM

Ihr erstes von 59 Länderspiele bestritt sie 2016, ihr letztes am vergangenen Dienstag, als sie beim 6:0 in Wien gegen Österreich eingewechselt wurde. Bei der Eintracht macht die Ex-Wolfsburgerin in der Bundesliga weiter.