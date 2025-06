Nations League: DFB-Frauen im Halbfinale gegen Frankreich

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Nations League im Oktober auf Frankreich. Dies ergab die Auslosung in Nyon. Die Endrunde findet im Gegensatz zu den Männern mit Hin- und Rückspielen und nicht an einem Ort statt. Im zweiten Halbfinale fordert der WM-Dritte Schweden Weltmeister und Titelverteidiger Spanien heraus.

Qualifiziert hatten sich die vier Gruppensieger der Liga A. Die DFB-Frauen glänzten dabei zuletzt mit einem 4:0 in Bremen gegen die Niederlande und einem 6:0 in Wien gegen Österreich. Das Final Four liegt für alle vier Teams aber noch in weiter Ferne, da erst mal die Europameisterschaft im Juli in der Schweiz ansteht.