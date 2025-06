Nations League: Letztes Casting für DFB-Frauen vor der EM 2025

Das letzte Nations-League -Gruppenspiel gegen Österreich am Dienstag, 20.30 Uhr (ARD), soll ebenso freudvoll enden wie sich in Wien ein Teamevent am Wochenende gestaltete: Der Besuch des Falco-Musicals "Rock Me Amadeus" habe "sehr viel Spaß gemacht", versicherte Nationalstürmerin Selina Cerci.