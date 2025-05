Nach Kantersieg gegen Niederlande: Wück begeistert von DFB-Frauen

Hat die beste Konstanz seiner Amtszeit gesehen: Bundestrainer Christian Wück Quelle: firo Sportphoto

Gefühlt jeden einzigen Schritt der Ehrenrunde schienen Giulia Gwinn und ihre Mitspielerinnen zu genießen. "Oh wie ist das schön" dröhnte aus den Lautsprechern des Weserstadions, während die Menschen nach der Galavorstellung in der Nations League gegen die Niederlande (4:0) aufgestanden waren und lauthals mitsangen. Das deutsche Frauen-Nationalteam hätte sich keinen besseren Stimmungsbooster für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) abholen können.

Die DFB-Frauen gewinnen das Topduell in der Gruppenphase der Nations League gegen die Niederlande mit 4:0. Damit lösen die deutschen Fußballerinnen das Ticket für das Final Four. 30.05.2025 | 8:21 min

So kann es weitergehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. „ Christian Wück, Fußball-Bundestrainer der Frauen

Christian Wück, für den der Härtetest gegen einen möglichen Viertelfinalgegner zum "perfekten deutschen Abend" geriet, wollte zwar nicht vom besten Länderspiel seiner Amtszeit sprechen, aber "das war mit Sicherheit das konstanteste Spiel".

Gänsehaut-Feeling am geschichtsträchtigen Osterdeich

Von einem Ausrufezeichen, "das auch wir für uns selbst gesetzt haben - aber auch für ganz viele da draußen", sprach Kapitänin Gwinn. In dieser Verfassung gehört ihr Ensemble mit zum EM-Favoritenkreis. Getragen von einer Gänsehautatmosphäre am Osterdeich, wo der allererste Auftritt der DFB-Frauen vor 32.398 Zuschauern an die legendären Europapokalabende des SV Werder erinnerte.

Dass der Verband ausgerechnet diesen fußballbegeisterten Standort von seiner Kandidatenliste für mögliche Spielorte der EM 2029 gestrichen hat, wirkt mindestens mal fragwürdig. Wück wollte sich an der Debatte nicht beteiligen, doch eine Meinung zur Wechselwirkung zwischen Rasen und Rängen hatte er sehr wohl.

Heute hat alles gepasst: Kulisse, Stadion, Platz. „ Christian Wück, Fußball-Bundestrainer der Frauen

Sein Team habe zuvor im Bremer Parkhotel "einen Stuhlkreis" gebildet, um ob der besonderen Unterstützung von Anfang an hellwach zu sein.

DFB-Frauen: Linda Dallmann überragte

Angetrieben von der überragenden Linda Dallmann, angespornt von der aufgedrehten Klara Bühl überrollten die deutschen Fußballerinnen den Europameister von 2017. Die riesigen Lücken beim Gegner nutzten Dallmann (9.), Doppelpackerin Lea Schüller (25. und 48.) und Sarai Linder (45.).

"Das hat sehr viel Spaß gemacht", flötete Linksverteidigerin Linder, während Spielmacherin Dallmann schwärmte, sie habe das "von der Stimmung schönste Heimspiel" ihrer Karriere erlebt. Und die 30-Jährige gehört seit fast neun Jahren bereits der deutschen Auswahl an.

Wenn alle richtig Bock haben, ist bei uns viel Licht dabei. „ Linda Dallmann, Nationalspielerin

Wück kann gegen Österreich experimentieren

Zur Halbzeit steht's in der Wolfsburger Arena vor 16.000 Fans noch 0:1. Am Ende gewinnen die DFB-Frauen in der Nations League auch das Rückspiel gegen Schottland souverän mit 6:1. 08.04.2025 | 7:39 min

Wück wollte noch nicht verraten, welche personelle Konsequenzen er nun für das letzte Gruppenspiel gegen Österreich in Wien (Dienstag, 20.30 Uhr) zieht, aber wenn ihm Vielspielerinnen wie Gwinn oder Bühl signalisieren würden, dass sie lieber eine Pause bräuchten, würde er gewiss nicht weghören. Dennoch wolle man auch im Franz-Horr-Stadion "unbedingt gewinnen". Am 12. Juni folgt die Nominierung des EM-Kaders, am 19. Juni beginnt das Trainingslager in Herzogenaurach.

Auf ein weiteres Freundschaftsspiel verzichtet Wück "bewusst", weil er lieber auf dem Trainingsplatz arbeiten möchte. Abgehakt sind für ihn die Störgeräusche rund um seine Person

Wir sind immer noch in der Kennenlernphase. Ich mache vieles vielleicht anders als andere Trainer. „ Christian Wück, Bundestrainer DFB-Frauen

Grundsätzlich stimme die Richtung: "Man hat heute auf dem Platz nicht gesehen, dass irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten herrschen." Vertrieben von der Kulisse im Weserstadion und dem vier Mal angeworfenen Nebelhorn.

Spitzenduell in der Nations League: Deutschlands Fußballerinnen treffen am 5. Spieltag in Bremen auf die Niederlande - ein wegweisendes Spiel im Kampf ums Finalturnier. 30.05.2025 | 139:58 min