Zur Halbzeit steht's in der Wolfsburger Arena vor 16.000 Fans noch 0:1. Am Ende gewinnen die DFB-Frauen in der Nations League auch das Rückspiel gegen Schottland souverän mit 6:1. 08.04.2025 | 7:39 min

Die zweite Ausgabe der Nations League der Frauen hat am am 21. Februar 2025 begonnen. Für die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft endet die Gruppenphase am 3. Juni. Die Vorentscheidung fällt am 30. Mai im Duell mit den punktgleichen Niederländerinnen - live im ZDF.

Wer sind die deutschen Gruppengegner?

Die DFB-Frauen spielen in der ersten Gruppe der Liga A. Als Gegner wurde der Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande Österreich und Schottland zugelost. Eine Übersicht über alle Gruppen der Liga A:

Deutschland muss in der Gruppenphase der Nations League 2025 gegen die Niederlande, Österreich und Schottland spielen. Quelle: UEFA

Wann findet die Gruppenphase statt?

Die Gruppenphase der Nations League der Frauen umfasst sechs Spieltage. Die Spieltage fünf und sechs stehen noch an. Der fünfte Spieltag ist auf den 30. Mai terminiert, der Abschluss der Gruppenphase erfolgt am 3. Juni.

Wann fällt die Entscheidung?

Am fünften Gruppenspieltag empfangen die DFB-Frauen das Team der Niederlande. Im letzten Heimspiel vor der EM und im vorletzten Nations-League-Gruppenspiel geht es gegen die punktgleichen Niederländerinnen um eine Vorentscheidung für den Gruppensieg.

Am Freitag, 30. Mai, 20.15 Uhr, begrüßt Moderatorin Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer zu diesem Live-Fußballabend im ZDF. Als ZDF-Fußball-Expertin ist Kathrin Lehmann dabei. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann das Mikrofon.



Das letzte Gruppenspiel in Österreich am 3. Juni (20:30 Uhr) überträgt die ARD.

Kalender der UEFA Women's Nations League 2025 30. Mai: Deutschland - Niederlande

Deutschland - Niederlande 3. Juni: Österreich - Deutschland

Österreich - Deutschland 6. Juni: Auslosungen Paarungen der Endrunde und der Auf-/Abstiegs-Playoffs

Auslosungen Paarungen der Endrunde und der Auf-/Abstiegs-Playoffs zwischen 22. und 28. Oktober: Auf-/Abstiegs-Playoffs, Halbfinals Hin- und Rückspiele

Auf-/Abstiegs-Playoffs, Halbfinals Hin- und Rückspiele zwischen 26. November und 2. Dezember: Spiel um Platz drei, Finale

Zusammenfassungen der ersten drei deutschen Spiele

Die deutsche Frauen-Nationalelf ist mit einem Unentschieden in die Nations League gestartet. In Breda gab es ein 2:2 gegen die Niederlande. 21.02.2025 | 6:52 min

Die deutschen Fußball-Frauen bescheren ihrem neuen Trainer Christian Wück den ersten Heimsieg. Gegen Österreich wird es erst gegen Ende deutlich. 25.02.2025 | 8:41 min

Die deutschen Fußballerinnen treffen nach wenigen Sekunden und gewinnen am Ende mit 4:0 in Schottland. Alles rund läuft bei der Elf von Bundestrainer Wück aber noch nicht. 04.04.2025 | 7:53 min

Wie funktioniert die Nations League der Frauen?

Die Nations League umfasst drei Ligen, die nach den Stärkeklassen A bis C eingeteilt sind. In Liga A und B gibt es je vier Gruppen mit je vier Teams. In der Liga C gibt es sechs Gruppen mit insgesamt 21 Mannschaften, die sich in drei Vierergruppen und drei Dreiergruppen einteilen. Zwei Nationen in dieser Liga nehmen zum ersten Mal an einem Frauenwettbewerb teil: Gibraltar und Liechtenstein.

Die Einteilung in die Ligen der neuen Saison ergab sich aus der Abschlusstabelle der Gruppenphase der Saison 2023/24.

Liga A: Wer kommt in die Finalrunde?

Die vier Gruppensieger der Liga A qualifzieren sich für die Finalrunde. Diese besteht aus zwei Halbfinals (Hin- und Rückspiel), dem Spiel um Platz drei und dem Finale. Titelverteidiger ist Spanien. Die Weltmeisterinnen hatten im vergangenen Februar das Endspiel gegen Frankreich mit 2:0 gewonnen.

Die deutschen Fußballerinnen starten in den Niederlanden und gegen Österreich in die Nations League. Christian Wück setzt in der Innenverteidigung auf eine unerwartete Option. 11.02.2025 | 16:12 min

Wie laufen die Gruppen ab?

Jede Mannschaft bestreitet ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt.

Liga B und Liga C: Wer steigt auf und wer steigt ab?

Die Sieger der Ligen B und C steigen in die jeweils höhere Liga auf. Die Gruppenvierten und der schlechteste Gruppendritte der Liga B steigen in die niedrigere Liga ab.

In den Playoffs spielen zudem die Drittplatzierten der Liga A gegen die Zweitplatzierten der Liga B um vier weitere Plätze in der Liga A. Die drei besten Drittplatzierten der Liga B treffen auf die drei besten Zweitplatzierten der Liga C, um drei weitere Plätze in der Liga B auszuspielen.

Wann finden die Endrunde und das Finale statt?

Die Paarungen der Endrunde und der Auf-/Abstiegs-Playoffs werden im Juni 2025 ausgelost und werden zwischen dem 22. und 28. Oktober ausgetragen.

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen ihre Halbfinals in Hin- und Rückspielen zwischen dem 22. und 28. Oktober aus. Das Finale und das Spiel um den dritten Platz finden zwischen dem 26. November und 2. Dezember statt.