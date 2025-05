Nations League: DFB-Frauen lösen Ticket für das Final Four

Die deutschen Fußball-Frauen haben das Final Four der Nations League erreicht. Das Team von Bundestrainer Christian Wück gewann das Topduell am 5. Spieltag gegen die bislang punktgleichen Niederlande mit 4:0 (3:0) und sicherte sich damit vor dem letzten Spieltag den Gruppensieg. Dieser ist gleichbedeutend mit dem Ticket für die Finalrunde (Final Four) der Nations League im Herbst. Das Final Four besteht aus zwei Halbfinals (Hin- und Rückspiel), dem Spiel um Platz drei und dem Finale. Titelverteidiger ist Spanien.