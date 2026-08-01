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Großbritannien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Großbritannien

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Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist eine Union aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Es handelt sich um eine parlamentarische Monarchie mit König Charles III. als Staatsoberhaupt. Die Hauptstadt ist London. Andy Burnham ist Premierminister seit Juli 2026 - der siebte britische Premier binnen zehn Jahren. Vor ihm liegt die Aufgabe, ein durch den Brexit und Wirtschaftskrisen gespaltenes Land zu einen. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten aus Großbritannien

  1. Dieses Foto zeigt einen brennenden Bereich während eines Waldbrandes nahe dem Dorf Asomatos auf der griechischen Insel Kreta am 30. Juli 2026.

    Auch Großbritannien betroffen:Griechenland und Türkei kämpfen gegen Brände

    Video0:15
  2. Der Milchmann Steve Hayden, der Milchprodukte im Osten Londons ausliefert.

    Nachrichten | heute in Europa:Milchmann aus London erhält Auszeichnung

    Video0:23
  3. frau joggt vor tower bridge in london

    Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Laufen für mentale Gesundheit

    von Renée Severin
    Video1:55
  4. Nigel Farage

    Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Farage und Millionenspenden

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video2:01
  5. Jack White stellt nun Kunst öffentlich aus

    Nachrichten | heute in Europa:London: Erste Ausstellung von Jack White

    von Sonja Dawson
    Video1:49
  6. Der neue britische Premierminister Andy Burnham hält seine Antrittsrede in London.

    Andy Burnham ersetzt Keir Starmer:Neuer britischer Premier stellt sein Kabinett auf

    mit Video1:32
  7. New Labour leader Andy Burnham set to become British Prime Minister

    Nachrichten | heute journal update:Andy Burnham ist neuer britischer Premier

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video1:32
  8. neuer premier burnham

    Nachrichten | heute journal:Andy Burnham - der Neue in der Downing Street

    von Hilke Petersen
    Video2:18
  9. Der siebte Premierminister in zehn Jahren: Andy Burnham, neuer Hoffnungsträger der Labour-Partei, übernimmt das Amt in schwierigen Zeiten.

    Nachrichten | heute:Großbritannien hat neuen Premierminister

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video1:30
  10. Großbritannien: London. Andy Burnham verlässt das Kongress Haus.

    Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Amtseinführung Andy Burnham

    von Yacin Hehrlein
    Video2:01
  11. Der neue britische Premierminister, Andy Burnham hält in der Downing Street, London eine Rede.

    Großbritannien:Burnham neuer Premierminister

    Video1:23
  12. Großbritannien, London: König Charles III. (r) empfängt Andy Burnham bei einer Audienz im Buckingham Palace

    Diese fünf Punkte will er ändern:Großbritannien: Andy Burnham ist neuer Premierminister

    Sonja Dawson, London
    mit Video2:18
  13. Großbritannien: London. Andy Burnham verlässt das Kongress Haus.

    Nachfolger von Starmer:Burnham wird neuer Premierminister

    Video0:19
  14. Großbritannien

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Andy Burnham wird britischer Premier

    Video2:05
  15. Der spanische Nationalspieler Mikel Oyarzabal jubelt nach seinem Treffer zum 0:1 in der WM-Halbfinalpartie gegen Frankreich

    Live im Free-TV:ZDF zeigt Spanien gegen Argentinien und Halbzeitshow

    mit Video9:52
  16. Ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Montag wichtig wird

    Video1:00

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