Großbritannien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Großbritannien
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Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist eine Union aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Es handelt sich um eine parlamentarische Monarchie mit König Charles III. als Staatsoberhaupt. Die Hauptstadt ist London. Andy Burnham ist Premierminister seit Juli 2026 - der siebte britische Premier binnen zehn Jahren. Vor ihm liegt die Aufgabe, ein durch den Brexit und Wirtschaftskrisen gespaltenes Land zu einen. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.
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