Sieg gegen Mexiko: England mit "Wonderwall" ins Viertelfinale

Englands Spieler sangen nach dem packenden 3:2-Achtelfinalsieg gegen WM-Gastgeber Mexiko mit ihren Fans. Einer der Helden mittendrin war einmal mehr Bayern-Star Harry Kane.

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Nach dem Thriller in der Höhenluft von Mexiko-Stadt hatte Harry Kane keine Stimme mehr. Er war außer Atem, er war heiser, nicht zuletzt vom gemeinsamen Singen von "Wonderwall" mit den euphorisierten englischen Anhängern. Kane entschuldigte sich bei der Reporterin der BBC gleich nach dem Schlusspfiff:

Sorry, meine Stimme ist weg, ich habe die ganze Zeit gesungen, ich kann nicht wirklich reden. „ Harry Kane

Der Kapitän, der am Ende den entscheidenden Treffer erzielt hatte, krächzte trotzdem weiter: "Es ist unglaublich. Ein verrücktes Spiel. Mein Gott, wir haben so gekämpft. Unglaublich, die Mannschaft, alles, das ist so unglaublich."

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3:2 (2:1) gewannen die Engländer, die ab der 54. Minute in Unterzahl waren, und es war in der Tat ein atemraubendes Spiel auf mehr als 2.200 Metern Höhe. Jude Bellingham (36./38.) schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von 98 Sekunden, Kane verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter, sein sechster Turniertreffer.

Mexiko verliert erstmals WM-Spiel im Aztekenstadion

Mexiko erzielte zwar Anschlusstreffer von Julian Quinones (42.) und Raúl Jiménez (69., Foulelfmeter) und spielte nach der Roten Karte gegen Jarell Quansah (54.) in Überzahl - dennoch verlor die Mannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein WM-Spiel im Nationalstadion in Mexiko-Stadt.

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Auch Teamchef Thomas Tuchel war der Stolz anzusehen. "Dieses Team gibt alles. Wenn es schwierig wird, geben sie nicht auf, glauben weiter an sich. Es war ein verrücktes Spiel. Wir müssen das jetzt erst einmal verarbeiten. Und dann geht es mit Volldampf weiter."

Mit Volldampf nach Miami zum Viertelfinale mit Erling Haaland und Norwegen am Samstag (23 Uhr MESZ). Die englischen Medien überschlugen sich nach dem "legendären Sieg" (The Guardian) in Superlativen, allen voran die BBC: "40 Jahre nach der 'Hand Gottes' hat das Schicksal diesmal zugeschlagen. Drei Löwen, 26 Helden. So viel Drama sollte niemand jemals um vier Uhr morgens erleben. Es ist eines der größten Ergebnisse in Englands WM-Geschichte".

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Quelle: sid