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Jude Bellingham - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jude Bellingham

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Jude Bellingham ist ein englischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler wechselte 2023 nach Stationen bei Birmingham City und Borussia Dortmund zu Real Madrid. Bellingham ist einer der Stars der englischen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über Jude Bellingham: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Jude Bellingham

  1. Jude Bellingham erzielt das zweite Tor für Real Madrid im La-Liga-Spiel gegen Barcelona und jubelt mit seinen Mitspielern.

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  3. Englands Jude Bellingham während dem Achtelfinale gegen die Slowakei.

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  4. Harry Kane jubelt nach seinem Tor zum 2:1 gegen Slowakei in der Verlängerung.

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  5. Türkeis Torwart Altay Bayindir und Zeki Celik nach dem Eigentor.

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    von Tobias Bluhm
  6. Jude Bellingham (England) schießt das Eröffnungstor.

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  7. Der englische Fusballnationalspieler Jude Bellingham im Kampf gegen David Raum während des Länderspiels gegen Deutschland in München. Bellingham (l.) wurde beim Spiel in München rassistisch beleidigt, der DFB ermittelt.

    Nations League:DFB ermittelt wegen Rassismus-Vorfall

Biografie

Jude Bellingham wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren. Er besitzt neben der englischen auch die irische Staatsbürgerschaft. Der Fußballer wurde bei Birmingham City ausgebildet. Mit 17 wechselte Bellingham zu Borussia Dortmund in die Fußball-Bundesliga, wo er 2021 den DFB-Pokal gewann. Seit 2023 spielt er bei Real Madrid. Bellinghams Bruder Jobe ist ebenfalls Profifußballer und spielt bei Borussia Dortmund.

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