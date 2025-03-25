Jude Bellingham - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jude Bellingham
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Jude Bellingham ist ein englischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler wechselte 2023 nach Stationen bei Birmingham City und Borussia Dortmund zu Real Madrid. Bellingham ist einer der Stars der englischen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über Jude Bellingham: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
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Biografie
Jude Bellingham wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren. Er besitzt neben der englischen auch die irische Staatsbürgerschaft. Der Fußballer wurde bei Birmingham City ausgebildet. Mit 17 wechselte Bellingham zu Borussia Dortmund in die Fußball-Bundesliga, wo er 2021 den DFB-Pokal gewann. Seit 2023 spielt er bei Real Madrid. Bellinghams Bruder Jobe ist ebenfalls Profifußballer und spielt bei Borussia Dortmund.
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