Kinhöfer zu Bayern-Real: "Gelb-rote Karte darf man nicht geben"

Bayern München hat ein fantastisches Spiel gegen Real Madrid gewonnen. Danach war aber nicht nur das Sieben-Tore-Spektakel Thema, sondern auch eine gelb-rote Karte gegen Camavinga.

Im Halbfinal-Spektakel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid flog Eduardo Camavinga kurz vor Schluss vom Platz. Schiedsrichter-Experte Kinhöfer mit einer Einordnung. 16.04.2026 | 2:36 min

Nach dem 4:3-Spektakel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid im Viertelfinale der Champions League erhitzte eine Szene die Gemüter - vor allem die der Königlichen. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte Madrids Eduardo Camavinga in der 86. Minute die gelb-rote Karte.

Der Mittelfeldspieler, bereits verwarnt, nahm nach einem Foul an Harry Kane den Ball in Hand, kickte zwei Mal dagegen und blockierte damit den Spielfluss. Vincic bestrafte ihn umgehend mit Gelb, ehe ihm klar wurde, dass Camavinga acht Minuten zuvor schon Gelb gesehen hatte. Folgerichtig musste der Madrilene vom Platz.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Kinhöfer: "Persönliche Strafen müssen sitzen"

ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer sagte zu der Szene: "In so einem Spiel kurz vor Schluss müssen die persönlichen Strafen sitzen." Man sehe eindeutig, dass der Schiedsrichter die erste gelbe Karte nicht mehr auf dem Schirm hatte, so Kinhöfer. Für ihn sei der Platzverweis übertrieben: "Zu diesem Zeitpunkt darf man so eine gelb-rote Karte auf der Ebene nicht geben."

Damit spricht er Real-Trainer Alvaro Arbeloa und gefühlt allen Real-Fans aus der Seele, die Schiri Vinic wohl fehlendes Fingerspitzengefühl unterstellen. Genau genommen hat sich der Schiedsrichter in dieser Szene aber lediglich strikt an geltende Fußballregeln gehalten.

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