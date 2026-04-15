  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Atletico Madrid lässt FC Barcelona abblitzen

von Simon Mertens

|
Atletico Madrids Verteidiger Clement Lenglet (rechts) kommt vor Jules Kounde an den Ball

Eine halbe Stunde darf der FC Barcelona hoffen, dann verkürzt Lookman auf 1:2. Dabei bleibt's, und Atletico ist im Halbfinale. Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.

Nach Toren von Lamine Yamal (4. Minute) und Ferran Torres (24.) hatte Barcelona schon früh das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert, doch für Atlético gelang Ademola Lookman (31.) wenig später der Anschlusstreffer.

Barças 3:1 von Ferran Torres (55.) wurde wegen Abseits aberkannt und nach einer Roten Karte gegen Eric García (80.) waren die Katalanen in der Schlussphase in Unterzahl.

Die Aufstellungen

Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone (66. Baena), M. Llorente, Koke (89. Cardoso), Lookman (66. Gonzalez) - Griezmann (76. Sörloth), Alvarez - Trainer: Simeone

Barcelona: J. García - Koundé, E. García, Martín, João Cancelo (89. Araújo) - Pedri, Gavi (81. F. de Jong) - Yamal, F. López (68. Rashford), Olmo (89. Bardghji) - F. Torres (68. Lewandowski) - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Kommentator: Simon Mertens

Thema
Champions League

Aufregung nach dem Hinspiel

Champions League - Highlights

Bundesliga 29. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

WM 2026