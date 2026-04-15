Champions League: Atletico Madrid lässt FC Barcelona abblitzen

1:2 reicht fürs Halbfinale:Atletico Madrid lässt FC Barcelona abblitzen
von Simon Mertens
Eine halbe Stunde darf der FC Barcelona hoffen, dann verkürzt Lookman auf 1:2. Dabei bleibt's, und Atletico ist im Halbfinale. Dieses Video enthält virtuelle Bandenwerbung.
Nach Toren von Lamine Yamal (4. Minute) und Ferran Torres (24.) hatte Barcelona schon früh das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert, doch für Atlético gelang Ademola Lookman (31.) wenig später der Anschlusstreffer.
Barças 3:1 von Ferran Torres (55.) wurde wegen Abseits aberkannt und nach einer Roten Karte gegen Eric García (80.) waren die Katalanen in der Schlussphase in Unterzahl.
Die Aufstellungen
Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone (66. Baena), M. Llorente, Koke (89. Cardoso), Lookman (66. Gonzalez) - Griezmann (76. Sörloth), Alvarez - Trainer: Simeone
Barcelona: J. García - Koundé, E. García, Martín, João Cancelo (89. Araújo) - Pedri, Gavi (81. F. de Jong) - Yamal, F. López (68. Rashford), Olmo (89. Bardghji) - F. Torres (68. Lewandowski) - Trainer: Flick
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
Kommentator: Simon Mertens