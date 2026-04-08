Champions League: PSG macht's gnädig mit FC Liverpool

Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Franzosen schon in der 11. Spielminute die Führung. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Pariser, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.