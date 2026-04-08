  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: PSG macht's gnädig mit FC Liverpool

Engländer mit 0:2 gut bedient:PSG macht's gnädig mit FC Liverpool

von Moritz Zschau

|
Virgil van Dijk am 08.04.26

Souveräner Titelverteidiger: Paris St.-Germain kann nach dem 2:0 gegen den FC Liverpool beruhigt ins Viertelfinal-Rückspiel nach England reisen, lässt aber etliche Chancen liegen.

Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Franzosen schon in der 11. Spielminute die Führung. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Pariser, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.

Die Aufstellungen

Paris: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Doué (78. Lee), O. Dembélé (88. Lucas Hernandez), Kwaratschelia - Trainer: Luis Enrique

Liverpool: Mamardaschwili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (78. Robertson) - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong (90.+1 Nyoni), Szoboszlai (79. Jones), Wirtz (78. Gakpo) - Ekitiké (78. Isak) - Trainer: Arne Slot

Schiedsrichter: José Maria Sanchez Martinez (Spanien)

Kommentator: Moritz Zschau

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Champions League der Frauen - Highlights

Mesut Özil - zu Gast bei Freunden - Doku-Serie

Bundesliga 28. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights