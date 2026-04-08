Champions League: PSG macht's gnädig mit FC Liverpool

Engländer mit 0:2 gut bedient:PSG macht's gnädig mit FC Liverpool
von Moritz Zschau
Souveräner Titelverteidiger: Paris St.-Germain kann nach dem 2:0 gegen den FC Liverpool beruhigt ins Viertelfinal-Rückspiel nach England reisen, lässt aber etliche Chancen liegen.
Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Franzosen schon in der 11. Spielminute die Führung. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Pariser, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.
Die Aufstellungen
Paris: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Doué (78. Lee), O. Dembélé (88. Lucas Hernandez), Kwaratschelia - Trainer: Luis Enrique
Liverpool: Mamardaschwili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (78. Robertson) - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong (90.+1 Nyoni), Szoboszlai (79. Jones), Wirtz (78. Gakpo) - Ekitiké (78. Isak) - Trainer: Arne Slot
Schiedsrichter: José Maria Sanchez Martinez (Spanien)
Kommentator: Moritz Zschau