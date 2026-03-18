Champions League: Spurs liefern Atletico packendes Rückspiel

Rojiblancos im Viertelfinale:Spurs liefern Atletico packendes Rückspiel
von Daniel Gahn
Tottenham Hotspur versucht gegen Atletico Madrid alles und bringt die Gäste zeitweise ins Wanken. Mehr als ein unterhaltsames 3:2 ist für die Londoner im Rückspiel aber nicht drin.
Tottenham Hotspur hat sich trotz eines 3:2-Erfolgs gegen Atletico Madrid aus der Champions League verabschiedet. Die Londoner gewannen zwar das Achtelfinal-Rückspiel, konnten den deutlichen 2:5-Rückstand aus dem Hinspiel jedoch nicht mehr aufholen.
Die Aufstellungen:
Tottenham Hotspur: Vicario - Porro (74. Bergvall), Romero (81. Danso), Dragusin (66. Udogie), van de Ven, Spence - Xavi, P. M. Sarr, Gray (81. Gallagher), Tel (81. Olusesi) - Kolo Muani
Trainer: Igor Tudor
Atletico Madrid: Musso - Molina (64. Koke), Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone (87. Giménez), M. Llorente, Cardoso, Lookman (64. Sörloth) - Alvarez (84. Gonzalez), Griezmann (84. Baena)
Trainer: Diego Simeone
Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)