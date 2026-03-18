Champions League: Real siegt auch im Rückspiel bei City

Rekordsieger Real Madrid hat für das nächste Gigantenduell in der Champions League mit dem FC Bayern vorgelegt. Die Königlichen schalteten Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 (1:1)-Sieg auf der Insel aus. Rekordsieger Real Madrid hat für das nächste Gigantenduell in der Champions League mit dem FC Bayern vorgelegt. Die Königlichen schalteten Mitfavorit Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 (1:1)-Sieg auf der Insel aus.