Champions League: Real siegt auch im Rückspiel bei City

Rot für Bernardo Silva:Real siegt auch im Rückspiel bei City
von Marc Windgassen
Real Madrid gibt Man City mit Trainer Guardiola einmal mehr das Nachsehen. Die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd sind nach einem Elfer plus Platzverweis früh dahin.
Rekordsieger Real Madrid hat für das nächste Gigantenduell in der Champions League mit dem FC Bayern vorgelegt. Die Königlichen schalteten Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 (1:1)-Sieg auf der Insel aus. Rekordsieger Real Madrid hat für das nächste Gigantenduell in der Champions League mit dem FC Bayern vorgelegt. Die Königlichen schalteten Mitfavorit Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 (1:1)-Sieg auf der Insel aus.
Die Aufstellungen:
Manchester City: Donnarumma - Nunes (57. Semenyo), Chusanow, R. Dias (46. Guehi), Aït-Nouri - B. Silva, Rodri (74. N. González), Reijnders (46. Aké) - Cherki, Haaland (57. Marmoush), Doku
Trainer: Pep Guardiola
Real Madrid: Courtois (46. Lunin) - Alexander-Arnold (83. Carvajal), Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia - Valverde, Tchouaméni, Pitarch (74. Ángel) - Güler (74. Camavinga), Diaz (69. Mbappé), Vinicius Junior
Trainer: Alvaro Arbeola
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)