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UEFA Champions League - Saison 2025/26
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Champions League: Dembele macht für PSG alles klar

Doppelpack beim 2:0 gegen PSG:Dembele macht für PSG alles klar

von Moritz Zschau

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Dembele Ousmane beim Torschuss

Der FC Liverpool wehrt sich nach dem 0:2 im Hinspiel gegen PSG nach Kräften, doch Ousmane Dembele trifft wie aus dem Nichts. In der Nachspielzeit stellt er sogar noch auf 2:0 für Paris.

Liverpool-Coach Arne Slot setzte Starstürmer Mohamed Salah wie schon im Hinspiel zunächst auf die Bank, der Ägypter wurde aber schon nach einer halben Stunde für Hugo Ekitiké eingewechselt: Der frühere Frankfurter verletzte sich am Knöchel und musste mit einer Trage vom Feld transportiert werden.

Matchwinner für Paris war Ousmane Dembélé, der zweimal traf 73./90.+1).

Die Aufstellungen

Liverpool: Mamardaschwili - Frimpong (46. Gomez (67. Ngumoha)), Konaté, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz - Mac Allister (74. Jones) - Isak (46. Gakpo), Ekitiké (31. Salah) - Trainer: Slot

Paris: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (38. Lucas Hernandez) - Zaïre-Emery (82. Beraldo), Vitinha, J. Neves - Doué (52. Barcola), O. Dembélé, Kwaratschelia - Trainer: Enrique

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

Kommentator: Moritz Zschau

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