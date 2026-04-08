2:1-Sieg bei Real Madrid:FC Bayern lässt die Königlichen alt aussehen
von Martin Gräfe
Luis Diaz kurz vor der Pause, Harry Kane kurz danach und ein überragender Manuel Neuer: Bayern München gewinnt bei Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1.
Die Tore für die Münchner erzielten Lius Díaz (41.) und Harry Kane (46.). Darüber hinaus verhinderte Torhüter Manuel Neuer mehrfach mit Glanzparaden einen Gegentreffer. Nur beim Tor von Kylian Mbappé (74.) war er chancenlos.
Die Aufstellungen
Madrid: Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (62. Eder Militao), Carreras - Valverde, Tchouaméni, Pitarch (62. Bellingham), Güler (71. Brahim Diaz) - Mbappé, Vinicius Junior - Trainer: Arbeloa
München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (69. Laimer) - Kimmich, Pavlovic (90.+3 Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Díaz (90.+3 Bischof) – Kane - Trainer: Kompany
Schiedsrichter: Michael Oliver (England)
Kommentator: Martin Gräfe