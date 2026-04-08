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UEFA Champions League - Saison 2025/26
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Champions League: FC Bayern lässt die Königlichen alt aussehen

2:1-Sieg bei Real Madrid:FC Bayern lässt die Königlichen alt aussehen

von Martin Gräfe

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Real Madrids Verteidiger Alvaro Carreras und Bayerns Stürmer Luis Diaz kämpfen um den Ball

Luis Diaz kurz vor der Pause, Harry Kane kurz danach und ein überragender Manuel Neuer: Bayern München gewinnt bei Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1.

Die Tore für die Münchner erzielten Lius Díaz (41.) und Harry Kane (46.). Darüber hinaus verhinderte Torhüter Manuel Neuer mehrfach mit Glanzparaden einen Gegentreffer. Nur beim Tor von Kylian Mbappé (74.) war er chancenlos.

Die Aufstellungen

Madrid: Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (62. Eder Militao), Carreras - Valverde, Tchouaméni, Pitarch (62. Bellingham), Güler (71. Brahim Diaz) - Mbappé, Vinicius Junior - Trainer: Arbeloa

München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (69. Laimer) - Kimmich, Pavlovic (90.+3 Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Díaz (90.+3 Bischof) – Kane - Trainer: Kompany

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Kommentator: Martin Gräfe

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