Champions League: Bayern mit "X-Faktor" Neuer auf Halbfinalkurs

Nach dem 2:1 des FC Bayern in Madrid und der guten Ausgangslage fürs Rückspiel wird Neuer besonders gefeiert. Fragen zur WM wehrt der Keeper aber genauso ab wie Reals Schüsse.

Der FC Bayern München gewinnt dank Torwart Manuel Neuer bei Real Madrid. Quelle: dpa

Kurz vor Mitternacht war es geworden, als der Spieler des Spiels weitere Paraden zeigen musste, obwohl sich ihm gar keine Bälle mehr näherten. Dafür flogen nun immer wieder Fragen auf Manuel Neuer zu wie zuvor die Schüsse von Real Madrids Angreifern Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.

Doch auch jetzt wehrte der mittlerweile 40 Jahre alte Torwart so gut wie alles ab, kurz vor der Geisterstunde sogar die wiederkehrenden Fragen, ob nicht doch noch eine Chance auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft bestehe und damit auf eine WM-Teilnahme im Sommer.

Neuer wehrt Fragen zur WM-Teilnahme launig ab

Lothar Matthäus habe gesagt, dieser Manuel Neuer müsse zur WM, versuchte es ein Reporter. "Haben wir gerade schon gehabt, du bist zu spät. Sag' schöne Grüße aber", entgegnete Neuer launig. Aber wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt anrufen würde, warf ein anderer Reporter ein.

Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufmachen, wirklich. „ Manuel Neuer, Torwart beim FC Bayern München

Neuer erinnerte daran, dass der FC Bayern gerade ein sensationelles Spiel gezeigt habe und 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League League bei Real Madrid gewonnen hatte.

Es war einerseits etwas kurios, dass Neuer am späten Dienstagabend im Bauch des Estadio Bernabéu immer wieder mit dem WM-Thema konfrontiert wurde, zu dem er sich längst eindeutig geäußert hatte. Andererseits hatte der Torwart knapp zwei Wochen nach seinem 40. Geburtstag eine Leistung gezeigt, die so überragend daherkam, dass sie dem Vergleich mit Neuers besten Tagen standhielt.

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Dreesens Sonderlob für Neuer

"Wir haben in unserem Spiel etwas gehabt, das Madrid so nicht hatte: Wir hatten unseren X-Faktor, unseren Vierziger, unseren Torhüter von Weltklasseformat. Manuel, du warst außerordentlich", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen in seiner Bankettrede nach Mitternacht. Mittelfeldakteur Aleksandar Pavlovic, zugleich deutscher Nationalspieler, hatte zuvor die Frage, ob er sich Neuer als WM-Torwart wünsche, offenherzig mit "ja, auf jeden Fall" beantwortet.

Was der wieder abgeliefert hat, das ist Wahnsinn. Die ganze Welt hat wieder gesehen, dass er auch in dem Alter noch so wichtig für uns ist. „ Aleksandar Pavlovic, Mittelfeldspieler beim FC Bayern München

Neuer habe ein überragendes Spiel gemacht, ergänzte Pavlovic.

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Bayern zeigen ihre Identität unter Kompany

Tatsächlich durfte Neuer ein erheblicher Anteil an der guten Ausgangslage zugeschrieben werden, in der sich die Bayern vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in München befinden. Ein Unentschieden würde ihnen nun schon genügen, um das Halbfinale zu erreichen.

Der erste Sieg bei Real seit 25 Jahren war den Bayern aber auch deshalb gelungen, weil sie ihren mutigen Pressingstil beim Rekordsieger der Champions League mit großer Überzeugung und Selbstverständlichkeit durchgezogen hatten. Von Beginn an hatten die Münchner Real attackiert, ganz so, wie es ihrer Identität unter Vincent Kompany entspricht.

Das sagt die spanische Presse AS: "Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung."



El Mundo Deportivo: "Bayern München stürmt das Santiago Bernabéu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um im Rennen zu bleiben."



Sport: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabéu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappé glich aus - der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer."

Kompanys 100. Pflichtspiel mit dem FC Bayern

Das 100. Pflichtspiel des Trainers mit dem FC Bayern kam wie eine Demonstration dessen daher, was er mit seiner Mannschaft seit Sommer 2024 entwickelt hat. Real wirkte zuweilen überfordert und kam mit der knappen Niederlage noch gut davon. Mehr Tore wären für die Bayern möglich gewesen als jene durch Luis Díaz und Harry Kane.

Doch eine noch bessere Ausgangslage verpassten sie, weil sie mehrere Chancen ausließen und zudem Real das Tor von Kylian Mbappé erlaubten. Bei manchen Münchnern wie Neuer und Serge Gnabry klang Bedauern an, nicht schon für eine Vorentscheidung gesorgt zu haben.

Der FC Bayern dominiert auch die zweite Partie gegen Atalanta Bergamo klar. Nach dem 6:1 im Hinspiel heißt es nach 90 einseitigen Minuten 4:1. Harry Kane schießt ein Traumtor. 18.03.2026 | 2:59 min

Kompany will "alles auf Null setzen"

Kompany aber wollte das so nicht sehen. "Nein, nein, wir sind glücklich mit dem Ergebnis", sagte er, "darauf können wir aufbauen."

Er würde auch bei einem 3:1 oder bei einem Remis in der kommenden Woche "alles auf Null setzen in den Köpfen", und dann werde man wieder auf Sieg spielen, sagte Kompany. Dann soll seine Mannschaft vollenden, was sie bei Real vorbereitet hat.

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