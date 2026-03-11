Champions League:Leverkusen verpasst Sieg gegen Arsenal nur knapp

Bayer Leverkusen hat die Chance auf das Weiterkommen in der Champions League im ersten Achtelfinal-Duell mit dem FC Arsenal gewahrt. Die Rheinländer kamen im Hinspiel gegen den Tabellenführer der englischen Premier League zu einem 1:1 (0:0) und schafften sich damit eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel in London.