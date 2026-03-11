Champions League:Leverkusen verpasst Sieg gegen Arsenal nur knapp
von Martin Gräfe
Bayer Leverkusen hat dem FC Arsenal die Stirn geboten und einen Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale nur knapp verpasst. Kurz vor Schluss kam Arsenal zum 1:1-Ausgleich.
Bayer Leverkusen hat die Chance auf das Weiterkommen in der Champions League im ersten Achtelfinal-Duell mit dem FC Arsenal gewahrt. Die Rheinländer kamen im Hinspiel gegen den Tabellenführer der englischen Premier League zu einem 1:1 (0:0) und schafften sich damit eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel in London.
Andrich lässt Leverkusen jubeln
Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena überzeugte Bayer 04 mit großem Engagement und einer stabilen Defensive und hätte fast gewonnen. Robert Andrich brachte Bayer in der 46. Minute in Führung. Kai Havertz traf in der 89. Minute per Foulelfmeter.
Die Aufstellungen:
Bayer 04 Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Poku, Palacios (82. Fernández), Aleix García, Grimaldo – Terrier (82. Hofmann), Maza (74. Tillman) – Kofane.
Trainer: Kasper Hjulmand
FC Arsenal: Raya – Jurrien Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Saka (60. Madueke), Eze (82. Jesus), Martinelli - Gyökeres (74. Havertz).
Trainer: Mikel Arteta
Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)