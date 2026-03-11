  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Leverkusen verpasst Sieg gegen Arsenal knapp

Champions League:Leverkusen verpasst Sieg gegen Arsenal nur knapp

von Martin Gräfe

|
Arsenal Londons Torwart Janis Blaswich kann den Ball vor Leverkusens Robert Andrich parieren

Bayer Leverkusen hat dem FC Arsenal die Stirn geboten und einen Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale nur knapp verpasst. Kurz vor Schluss kam Arsenal zum 1:1-Ausgleich.

Bayer Leverkusen hat die Chance auf das Weiterkommen in der Champions League im ersten Achtelfinal-Duell mit dem FC Arsenal gewahrt. Die Rheinländer kamen im Hinspiel gegen den Tabellenführer der englischen Premier League zu einem 1:1 (0:0) und schafften sich damit eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel in London. 

Andrich lässt Leverkusen jubeln

Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena überzeugte Bayer 04 mit großem Engagement und einer stabilen Defensive und hätte fast gewonnen. Robert Andrich brachte Bayer in der 46. Minute in Führung. Kai Havertz traf in der 89. Minute per Foulelfmeter. 

Die Aufstellungen: 

Bayer 04 Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Poku, Palacios (82. Fernández), Aleix García, Grimaldo – Terrier (82. Hofmann), Maza (74. Tillman) – Kofane. 
Trainer: Kasper Hjulmand 

FC Arsenal: Raya – Jurrien Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Saka (60. Madueke), Eze (82. Jesus), Martinelli - Gyökeres (74. Havertz).  
Trainer: Mikel Arteta 

Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 25. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40