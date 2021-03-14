Landtagswahl in Baden-Württemberg - Aktuelle Nachrichten

Landtagswahl in Baden-Württemberg
Das Wichtigste in Kürze
Am 8. März 2026 findet in Baden-Württemberg die nächste Landtagswahl statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht erneut an, für die Grünen strebt Cem Özdemir das Amt an. Die CDU ist laut Umfragen derzeit stärkste Kraft, während AfD und Grüne dahinter etwa gleichauf liegen. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur Wahl in Baden-Württemberg
Kretschmann zieht im ZDF Bilanz:"Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig genug"mit Video2:58
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Grüne kämpfen um Landesregierungvon Anna-Maria SchuckVideo1:45
Grünen-Spitzenkandidat:Landtagswahl: Özdemir bekräftigt AmbitionenVideo0:23
Rettung von Firmen immer schwerer:Insolvenzwelle rollt durch die Wirtschaftvon Kai Dietrich, Max Schwarz, Mario Shabavizmit Video4:31
Baden-Württemberg:Forscher finden Hinweis auf Treibhausgas-Leckvon F. Obermaier, T. Schultz, S. Stahl, A. Weisemit Video3:18
Fünf Tote in Reutlingen gefunden:Mann tötet Familienmitglieder und sich selbstmit Video0:19
Vor der Wahl in Baden-Württemberg
Landtagswahl in Baden-Württemberg:Özdemirs Kampf um die Zukunft der GrünenAnna-Maria Schuck, Ludwigsburgmit Video1:45
Der Özdemir-Konkurrent:Wie Manuel Hagel BaWü zum CDU-Land machen willvon Anna-Maria Schuck, Stuttgart
Baden-Württembergs CDU-Landeschef Hagel:"Die AfD hasst alles, was wir an diesem Land lieben"mit Video6:42
Wahl in Baden-Württemberg:AfD wählt Frohnmaier zum Spitzenkandidatenmit Video4:15
Kretschmann: Bilanz als Regierungschef
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg
Baden-Württemberg:Vom Autoland zum Rüstungsland?von Luisa Houben und Max Schwarzmit Video7:31
Krisensitzung:Bahnprojekt Stuttgart 21: So geht’s weitervon Max Schwarz und Jakob Schelbergermit Video1:48
Rückblick: Wahl in Baden-Württemberg 2021
Weitere Landtagswahlen 2026
