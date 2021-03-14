Landtagswahl in Baden-Württemberg - Aktuelle Nachrichten

  3. Merkliste
Am 8. März 2026 findet in Baden-Württemberg die nächste Landtagswahl statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht erneut an, für die Grünen strebt Cem Özdemir das Amt an. Die CDU ist laut Umfragen derzeit stärkste Kraft, während AfD und Grüne dahinter etwa gleichauf liegen. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg im Überblick.

  1. Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, spricht bei einem Interview im Staatsministerium am 19.12.2024 in Stuttgart.

    Kretschmann zieht im ZDF Bilanz:"Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig genug"

  Cem Özdemir, Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg auf dem Landesparteitag in der ersten Reihe.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Grüne kämpfen um Landesregierung

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Grüne kämpfen um Landesregierung

    von Anna-Maria Schuck
    Video1:45
  Baden-Württemberg, Ludwigsburg: Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, spricht beim Landesparteitag seiner Partei.

    Grünen-Spitzenkandidat:Landtagswahl: Özdemir bekräftigt Ambitionen

    Grünen-Spitzenkandidat:Landtagswahl: Özdemir bekräftigt Ambitionen

    Video0:23
Vor der Wahl in Baden-Württemberg

  1. Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, steht beim Landesparteitag am Rednerpult und gibt mit einer Hand eine Richtung vor.

    Landtagswahl in Baden-Württemberg:Özdemirs Kampf um die Zukunft der Grünen

    Anna-Maria Schuck, Ludwigsburg
    mit Video1:45
  2. Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg, winkt in der Alten Kelter beim Politischen Aschermittwoch der CDU Baden-Württemberg nach seiner Rede ins Publikum

    Der Özdemir-Konkurrent:Wie Manuel Hagel BaWü zum CDU-Land machen will

    von Anna-Maria Schuck, Stuttgart
  3. Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Baden-Württemberg und Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026

    Baden-Württembergs CDU-Landeschef Hagel:"Die AfD hasst alles, was wir an diesem Land lieben"

    mit Video6:42
  Der Landesvorsitzende und Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten der AfD, Markus Frohnmaier spricht bei der Landeswahlversammlung am 31.05.2025.

    Wahl in Baden-Württemberg:AfD wählt Frohnmaier zum Spitzenkandidaten

    Wahl in Baden-Württemberg:AfD wählt Frohnmaier zum Spitzenkandidaten

    mit Video4:15

Kretschmann: Bilanz als Regierungschef

Ministerpräsident von Baden-Württemberg, spricht beim Landesparteitag seiner Partei Bündnis 90

Kretschmann: Der schwarze Grüne

Ministerpräsident im Interview
Kretschmann zieht Bilanz nach 15 Jahren

Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg

  1. Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, spricht bei einem Interview im Staatsministerium am 19.12.2024 in Stuttgart.

    Kretschmann zieht im ZDF Bilanz:"Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig genug"

    mit Video2:58
  2. (Archiv) Ein Panzer vom Typ Fuchs schwebt in der Fertigungshalle von Rheinmetall.

    Baden-Württemberg:Vom Autoland zum Rüstungsland?

    von Luisa Houben und Max Schwarz
    mit Video7:31
  3. Construction site of Stuttgart 21 main train Station in Stuttgart

    Krisensitzung:Bahnprojekt Stuttgart 21: So geht’s weiter

    von Max Schwarz und Jakob Schelberger
    mit Video1:48

Rückblick: Wahl in Baden-Württemberg 2021

