Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Villingen: Raubüberfall auf Sparkasse in 90 Sekunden
Am 28. November 2024 überfiel ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Sparkassenfiliale in Villingen-Schwenningen. Die Tat dauerte nur wenige Sekunden.
Der Täter betrat die Sparkassenfiliale in der Erlenstraße in Villingen-Schwenningen am 28. November 2024 kurz vor Geschäftsschluss der Bank. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in der Filiale noch reger Betrieb. Eine Kundin befand sich im Gespräch mit einem Mitarbeiter, mehrere Kunden hatten kurz zuvor Bargeld abgehoben, und es waren weiterhin mehrere Angestellte vor Ort.
Ruhiger Täter, schneller Überfall
Dennoch kam der Täter in gelassenem Schritt herein. Gezielt ging er auf eine der Angestellten zu, streckte ihr das Messer entgegen und forderte in ruhigem Ton nach Geld.
Die Tat dauerte nur rund 90 Sekunden. Ausreichend, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Angestellten wurden nachhaltig von dem Überfall geprägt. Nach außen wirkte der Täter nicht nervös. Er verließ die Filiale mit dem erbeuteten Geld ebenso schnell, wie er sie betreten hatte.
Personenbeschreibung
Der Mann trug eine auffällige Jacke mit sogenannten Knebelknöpfen. Hinten mittig hatte die Jacke einen Schlitz und die Kordel am Kragen besaß ein geringeltes Muster.
Zudem war der Täter auffallend groß. Auf den Überwachungsvideos ist zu sehen, dass er die Angestellten deutlich überragte. Der Mann wird auf circa 1,90 bis 1,95 Meter geschätzt. Außerdem trug er dunkle Handschuhe mit hellem Emblem am Handrücken, weiße Sneaker und eine braune oder schwarze Maskierung mit zugefügten Schlitzen.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat am 28. November 2024 auffällige Beobachtungen im Bereich des Tatorts in der Erlenstraße gemacht?
- Wer kann Angaben zu den auffälligen Kleidungsstücken machen?
- Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Rottweil
Telefon: 0741 477 80 00
Ab 26. Februar: 0741 477 0
