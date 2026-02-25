  3. Merkliste
Illegale Zigarettenfabrik in Düsseldorf: Aktenzeichen sucht Chef

Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Suche nach Chef illegaler Zigarettenfabrik in Düsseldorf

|

55 Millionen Euro Steuerschaden durch eine illegale Zigarettenfabrik in Düsseldorf: Ein mutmaßlicher Drahtzieher ist auf der Flucht. Wer hat ihn gesehen?

Zwei Fotos vom Ukrainer Ihor Libych: Der 37-Jährige wird gesucht.

Ihor Libych (37) gilt als Hauptbetreiber einer illegalen Zigarettenfabrik in Düsseldorf.

Quelle: BKA Wiesbaden

Von April 2024 bis März 2025 soll in Düsseldorf eine illegale Zigarettenfabrik betrieben worden sein. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden auf rund 55 Millionen Euro. Ein mutmaßlicher Hauptverantwortlicher ist derzeit auf der Flucht.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 25. Februar 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um die Suche nach einem Serientäter und den Mord an einer 16-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen wieder auf wertvolle Hinweise.

25.02.2026

Ermittler fahnden nach Haupttäter

Der 37-jährige Ihor Libych soll als Teil einer kriminellen Vereinigung für Produktion, Logistik und Vertrieb der illegal hergestellten Zigaretten zuständig gewesen sein. Ein großangelegter Vertrieb mit dutzenden Mitarbeitern und hohem Umsatz. Die Ware wurde im In- und Ausland abgesetzt - jedoch ohne, dass jemals Tabaksteuer entrichtet wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich Libych noch in Deutschland befinden, eventuell im Raum Aachen. Die Ermittler schließen jedoch auch nicht aus, dass er sich ins europäische Ausland abgesetzt haben könnte.

Zollfahndung und BKA bitten um Mithilfe

Die Zollfahndung Essen und das BKA Wiesbaden bitten um Hinweise zum Aufenthaltsort von Ihor Libych. Nach Angaben der Behörden könnte der Gesuchte gefährlich sein.

Personenbeschreibung

Ihor Libych ist 37 Jahre alt, stammt aus der Ukraine, hat eine untersetzte Statur und eine Glatze. Womöglich hält er sich in Deutschland auf, eventuell in Aachen, eventuell hat er sich aber auch ins europäische Ausland abgesetzt.

ZFA Essen
Telefon: 0201 / 10 28 23 22

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 25.02.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

