TV-Sendung mit realen Verbrechen:Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht
Seit 1967 erreicht "Aktenzeichen XY" ein großes Publikum, hilft den Ermittlern bei der Fahndung. Wie TV-Crew und Polizei zusammenarbeiten und warum das Konzept bis heute aufgeht.
Wie gelingt es eine Fernsehsendung über reale Verbrechen umzusetzen und dabei den Opfern und deren Familien gerecht zu werden? Die ZDF-Doku "Backstage: Spurensuche hinter den Kulissen" beantwortet viele Fragen rund um "Aktenzeichen XY... Ungelöst".
Wie viele Fälle wurden durch Aktenzeichen XY... Ungelöst aufgeklärt?
Fast 40 Prozent der Fälle, die seit der Premiere im Jahr 1967 gezeigt wurden, sind früher oder später gelöst worden, sagt Moderator Rudi Cerne. Für Cerne ist die Sendung "absolut authentisch". Das sei ein Grund für den Erfolg.
Wie werden die Fälle ausgewählt?
Ziel ist es, Fälle zu zeigen, bei denen die Öffentlichkeit tatsächlich zur Aufklärung beitragen kann. Jeder Fall, der in der Sendung gezeigt wird, durchläuft einen intensiven Auswahlprozess.
"Generell bekommen wir natürlich viele Anfragen von Polizeidienststellen, die uns ungeklärte Fälle anbieten", erklärt Redakteurin Angela Nachtigall. Für die Ermittlerinnen und Ermittler sei die Sendung dann "der letzte Strohhalm".
Das Team hätte seinerseits aber auch die Kriminalitätslage in Deutschland gut im Blick.
Welche Fälle eignen sich besonders?
Genaue Zeugenbeobachtungen, Foto- und Videomaterial helfen. Die Polizei nutze die Reichweite der Sendung gezielt, erzählt der Frankfurter Kriminaloberkommissar Deniz Özer. So könne sie Zeugen erreichen und Hinweise erhalten.
Özer suchte Hinweise auf die Täter eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Juwelier. Eine Besonderheit bei dem Fall in Frankfurt am Main war: Es gab Bilder von Überwachungskameras und ein Zeuge hatte die Täter auf der Flucht mit seinem Handy gefilmt. "In unserem Fall war es so, dass 'Aktenzeichen XY... Ungelöst' auf unsere Presseabteilung zugegangen ist", so Özer.
Wie entstehen die XY-Einspielfilme?
Die XY-Redakteure schreiben die Drehbücher und sprechen die Inhalte eng mit der Polizei ab. "Die sagen uns, was ist alles wichtig. Was muss auf jeden Fall gesagt werden? Was sind die Ansatzpunkte in diesem Fall?" erklärt Angela Nachtigall. Die Polizei mache dann mit den Drehbüchern noch einmal "quasi einen Faktencheck, ob alles Wichtige drin ist". Sie wollten die Ermittlungen nicht gefährden, sondern vorantreiben.
Die größte Herausforderung ist sicherlich, authentisch zu bleiben, ohne sensationshungrig zu werden, mit Respekt vor den Opfern und ihren Familien. Regisseurin Felicitas Darschin beschreibt den Balanceakt so: "Die Tatsache, dass wir reale Fälle umsetzen, macht schon etwas mit einem."
Dabei seien Einzelheiten aus Zeugenbeschreibungen für die Filme sehr wichtig, erklärt die Regisseurin. Alles Einprägsame kann zu einer Wiedererkennung führen:
Am Tag vor der Sendung schauen die Kommissare, die bei der TV-Sendung dabei sind, gemeinsam mit dem Redaktionsteam und Rudi Cerne die Filme an. Cerne unterstützt die Ermittlerinnen und Ermittler auch bei den Proben, weil ein Fernsehstudio für sie oftmals ein ungewohntes Terrain ist.
Warum kann XY für die Polizei ein wichtiges Hilfsmittel sein?
Es geht darum, Menschen zu erreichen, die etwas gesehen haben, bislang aber noch nicht über den Täter oder die Täterin mit der Polizei gesprochen haben, sagt Rudi Cerne.
Vielleicht würden sie sich Jahre später erst einmal im Klaren darüber werden, welche Auswirkungen die Tat hatte.
Die nächste Ausgabe von Aktenzeichen XY ... Ungelöst läuft am 8. Oktober 2025 um 20:15 Uhr im ZDF sowie bei ZDFheute.
