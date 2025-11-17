  3. Merkliste
Dobrindt ehrt Zivilcourage – XY‑Preis für mutige Helfer in Berlin

|

Mordversuch gestoppt, Vergewaltigung verhindert, Entführung vereitelt: In Berlin bekamen am Abend fünf Menschen den XY-Preis und wurden für ihre Zivilcourage geehrt.

"Die Gewinner des XY-Preise 2025": von links Rudi Cerne,Frank Zervos, Nadine Bilke, Paul Georg, Elias Linz, Emma Tuscher, Inna Rommelfanger, Thomas Köpplin und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.

Quelle: ZDF/Jule Roehr

Unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wurden heute in Berlin zum 24. Mal die XY-Preise vergeben. In drei Fällen wurden Menschen für ihr Handeln ausgezeichnet.

Verden: Pflegerin stoppt Mordversuch und rettet Frau

Es sind Szenen wie aus einem Film, die sich im Mai des vergangenen Jahres in Verden abgespielt haben: Ein Mann lauert der Mutter seiner Kinder auf, fest entschlossen, sie zu töten. Mitten am Tag, mitten auf der Straße. Viele Menschen werden Zeugen dieser grausamen Tat.

Erstarrt vor Schreck greift niemand ein - niemand außer Inna Rommelfanger. Die Pflegerin kommt zufällig am Ort des Geschehens vorbei und handelt instinktiv. Mit allen Mitteln kämpft sie um das Leben einer ihr völlig fremden Frau und zeigt damit, was Zivilcourage wirklich bedeutet.

"XY-Preis 2025: Mordversuch gestoppt": Die Nominierte Inna Rommelfanger

Ein Mann versucht, seine ehemalige Partnerin auf offener Straße zu töten. Inna Rommelfanger greift ohne zu zögern ein. Für ihren mutigen Einsatz erhält sie den XY-Preis.

17.11.2025 | 3:36 min

"Als Schirmherr freut es mich, dass dieser Preis diejenigen in den Mittelpunkt stellt, die gerade in schwierigen Situationen den besonderen Blick auf ihre Mitmenschen haben und ihnen zur Seite stehen", sagte Dobrindt (CSU) bei der Verleihung am Abend in Berlin.

Der XY-Preis zeigt, dass jeder Einzelne mit seinem Handeln einen entscheidenden Beitrag leisten kann.

Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister

Frankfurt: Drei Freunde verhindern Vergewaltigung und stellen Täter

Im Mai 2023 wird in Frankfurt am Main eine 27-Jährige in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg von einem Unbekannten verfolgt und brutal attackiert. Der Täter stößt sie zu Boden, entreißt ihr das Handy und versucht, sie zu vergewaltigen. Das Opfer wehrt sich verzweifelt, doch der Täter ist ihr körperlich überlegen.

"XY-Preis 2025: Vergewaltigung verhindert": Die Nomierten Elias Linz, Emma Tuscher und Paul Georg gehen nachts in einer nachgestellten Szene eine gemeinsam eine Straße hinunter.

Ein Mann attackiert eine Frau. Drei Freunde hören ihre Schreie und schreiten mutig ein. Jetzt sind sie mit dem XY-Preis ausgezeichnet worden.

14.05.2025 | 5:53 min

Zeitgleich sind Paul Christoph Georg (23), Elias Christofer Linz (24) und Emma Maria Tuscher (23), in der Nähe des Tatorts unterwegs, als sie plötzlich panische Hilfeschreie hören. Die drei Freunde reagieren sofort und wollen helfen.

Als der Täter sie bemerkt, stößt er das Opfer zu Boden und flüchtet. Die drei Freunde helfen dem Opfer und verfolgen den Täter - er kann von der Polizei schließlich gefasst werden.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke betonte bei der Feierstunde in Berlin die Bedeutung des Zivilcourage-Preises:

Mit dem XY-Preis schafft das ZDF einen würdigen Rahmen für die gesellschaftlich bedeutsamen Werte Zivilcourage und Mitmenschlichkeit - Werte, die unser Zusammenleben stärken und Hoffnung geben.

Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Schweinfurt: Mann verhindert brutale Entführung und ruft Polizei

Außerdem wurde bei der Feierstunde Industrie-Elektriker Thomas Köpplin aus Schweinfurt ausgezeichnet. Er ist im Juni 2024 frühmorgens mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Die Straßen sind noch leer, als er in Bergrheinfeld bei Schweinfurt einen blutüberströmten Mann sieht, der eine stark blutende und fast bewusstlose Frau hinter sich herzieht.

"XY-Preis 2025: Entführung verhindert": Der Nominierte Thomas Köbblin

Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als Thomas Köpplin Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher.

17.09.2025 | 3:44 min

Wie sich später herausstellt, handelt es sich um die Ex-Frau des verletzten Mannes. Er hat sie an einer Bushaltestelle abgepasst und mit einem Hammer brutal auf sie eingeschlagen.

Ich hab' sofort gewendet, um nachzufragen – es hätte ja auch sein können, dass er die schwerverletzte Frau ins Krankenhaus fahren möchte.

Thomas Köpplin, Preisträger

Als er sein Autofenster öffnet und die Beteiligten anspricht, fleht ihn eine beistehende Frau, die zum Opfer zu gehören scheint, an, schnell Hilfe zu rufen.

Thomas Köpplin reagiert instinktiv, blockiert mit seinem Wagen den des Täters. Nachdem der Täter das schwer verletzte Opfer in den Kofferraum gesperrt hat, kann er allerdings zunächst entkommen. Thomas Köpplin bleibt an ihm dran, informiert die Polizei und die kann den Mann schließlich stoppen.

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen"

"Aktenzeichen XY...ungelöst"-Moderator Rudi Cerne führte durch den Abend. Als prominente Paten hielten Schauspielerin Picco von Grote und die Schauspieler Martin Gruber und Rainer Hunold die Laudationen auf die Alltagshelden.

Als fester Bestandteil der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" leistet der mit 10.000 Euro dotierte Preis einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention.

Die Auszeichnung wird seit 2002 verliehen und ehrt jährlich drei Personen oder Gruppen, die von einer zwölfköpfigen Fachjury ausgewählt werden.

Die Preisträger des XY-Preises 2025 und ihre Geschichten

Quelle: ZDF
