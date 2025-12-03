Eine Woche nach Aktenzeichen XY gibt es neue Hinweise, vor allem zu zwei brutalen Raubüberfällen. Beim Cold Case der getöteten Zeynep wurde die Belohnung deutlich erhöht.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 26. November eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 03.12.2025 | 5:02 min

Nach "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vom 26. November 2025 erläutert Fabian Puchelt vom LKA Bayern die aktuellen Erkenntnisse.

Raubüberfall auf Villa: Familie angegriffen und gefesselt

An Pfingstsonntag wurden ein Geschäftsmann und seine Familie Opfer eines Raubüberfalls in ihrer Villa in Altenstadt-Illereichen, als sie von einem Restaurantbesuch zurückkehrten. Die Täter attackierten und fesselten ihre Opfer.

Nachdem die Bande im Haus nicht die erhoffte große Menge an Bargeld fand, erbeuteten sie, was ihnen in die Hände fiel: Schmuck- und Dekorationsstücke, Kleidung, Geldbörsen und Mobiltelefone. Nach zwei Stunden floh die Bande in einem Kombi.

Wir haben eine Beschreibung für eine Waffe. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass bei dem Überfall eine Walther PPK benutzt wurde. Dieses Modell ist auch bekannt als "Dienstwaffe" von Actionfilm-Agent James Bond.

Zudem benutzte ein Täter gelbe Haushaltshandschuhe und trug sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise: Er hatte sie am unteren Ende so umgeschlagen, dass keine Flüssigkeit über den Arm laufen kann.

"Im Studio haben sich mehrere Leute gemeldet, die gesagt haben, dass man genau diese Art und Weise im Reinigungsgewerbe trägt", erläutert Puchelt.

91-Jähriger stirbt nach Überfall

Im Februar 2024 drangen zwei Täter in das Haus eines allein lebenden 91-Jährigen in Delligsen-Kaierde in Niedersachsen ein. Sie fesselten ihn und forderten Geld, erbeuteten aber nur etwa 150 Euro, Schmuck und eine Sammlung von Ansteckabzeichen. Ein Jahr später starb der alte Mann an den Folgen des Überfalls.

Zum Phantombild des Täters gingen nach der XY-Sendung mehr als 50 Hinweise ein. Ein Ex-Häftling von der JVA in Bremen erklärte sogar, er habe mit dem Täter zusammen eingesessen, erläutert Puchelt - möglicherweise ein ganz entscheidender Hinweis.

Er konnte ziemlich genaue Angaben machen, auch den Vornamen. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Cold Case: Fünfjährige Zeynep ermordet

Der Fall aber, der die Zuschauer am meisten bewegt hat, war der Mord an der fünfjährigen Zeynep: 1986 verschwand das Mädchen aus der elterlichen Wohnung am Ortsrand von Neuenrade in Nordrhein-Westfalen. Am nächsten Morgen wurde sie in der Nähe halb entkleidet und erstochen aufgefunden.

Auch nach mehr als 39 Jahren setzt die Kripo Hagen alles daran, den Mord an dem Mädchen aufzuklären. Im Studio meldeten sich viele Zuschauer, die die Belohnung erhöhen wollten, die Staatsanwaltschaft hatte 5.000 Euro ausgesetzt.

Und wir sind jetzt bei 16.100 Euro, die zusätzlich zu den 5.000 Euro der Staatsanwaltschaft von privater Seite ausgelobt werden. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Zudem meldeten sich nach der XY-Sendung zwei neue Zeugen, die sich zur Tatzeit 1986 nicht bei der Polizei gemeldet hatten.

Bis heute konnte nicht aufgeklärt werden, wer die damals fünf Jahre alte Zeynep ermordet hat. Warum die Polizei 39 Jahre später mit Aktenzeichen XY neue Hinweise zu dem Fall in Neuenrade sucht. 26.11.2025 | 4:04 min

Bemerkenswert findet Puchelt, dass es bisher keinen einzigen Hinweis aus der türkischen Gemeinschaft gab. Denn im Haus des Mädchens und der Siedlung wohnten damals fast ausschließlich Familien, die aus der türkischen Stadt Bafra stammten. Viele von ihnen waren miteinander verwandt.

"Warum das so ist, wissen wir nicht", sagt Puchelt. Die Ermittler appellieren daher an mögliche Zeugen aus der türkischen Gemeinschaft, sich jetzt endlich bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei zu melden und eine Aussage zu machen.

