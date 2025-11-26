Im Februar 2024 drangen zwei Täter in das Haus eines allein lebenden 91-Jährigen ein, fesselten ihn und forderten Geld. Ein Jahr später starb er an den Folgen des Überfalls.

XY-Szenenfoto: Der Schock war für den alten Mann zu viel. Er verstarb an den Folgen des Raubüberfalls. Quelle: ZDF

Am 29. Februar 2024 gegen 20 Uhr schlichen sich zwei Männer über einen Hang an das Haus ihres Opfers am Dorfrand von Kaierde in Niedersachsen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere.

Im Wohnzimmer fesselten sie den 91-jährigen Bewohner mit Panzertape an einen Stuhl, durchsuchten das Haus und fragten wiederholt: "Wo ist dein Geld?". Gegen 5 Uhr morgens, nachdem er fast zehn Stunden an den Stuhl gefesselt war, konnte sich der 91-Jährige befreien und Hilfe holen. Ein Jahr später starb er an den Folgen der Tat.

Die aktuelle Sendung thematisiert den Mord an einem fünfjährigen Mädchen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf neue Hinweise. Außerdem: Die Vorstellung der Preisträger des XY-Preises 2025. 26.11.2025

Tatort-Spuren weisen auf möglichen Fluchtweg hin

Neben Sohlenabdrücken am Tatort wurden in der Nähe auch eine Panzerbandrolle und Handschuhe gefunden. Daraus ergibt sich der mögliche Fluchtweg der Täter: Sie flohen wohl über die Sörmannstraße auf einen Feldweg, dann über die Straße Mittal Richtung Delligsen. Vielleicht hatten sie dort ein Auto geparkt.

Die Räuber fesselten ihr Opfer mit Panzertaper an einen Stuhl. Wenig später wurde in Tatortnähe eine Rolle des Klebebands gefunden. Quelle: Kripo Holzminden

DNA-Spur weist auf Täter bei weiteren Raubüberfällen in Niedersachsen hin

Ein sehr ähnlicher Raub wurde wenig später im niedersächsischen Vechta begangen. Dort wurde sogar eine DNA-Spur gesichert, die zu einem der Täter aus dem Fall in Kaierde passt. Ein sogenannter Spur-Spur-Treffer. Damit ist klar, zumindest einer der beiden Männer war an beiden Raubüberfällen beteiligt.

In den Wochen vor der Tat, wurde um den Tatort gebaut. Es wurden Glasfaserkabel verlegt. Zeugen sind sich sicher, dass die Tatverdächtigen auf dieser Baustelle gearbeitet haben.

Am Tatort konnten die Ermittler einen Schuhabdruck (l.) sichern. Es handelt sich um einen Abdruck von Schuhen der Marke Nike, Modell Air Max 720 (r., Vergleichsstück). Quelle: Kripo Holzminden

Beute und mögliches Motiv

Die Beute der Männer in Kaierde war von geringem materiellem Wert: etwa 150 Euro Bargeld, etwas Schmuck und eine Sammlung von Vereins-/Ansteckabzeichen. Da die Täter sehr gezielt vorgingen, hatten sie wahrscheinlich eine hohe Beute erwartet. Das Opfer hatte 2019 seine Bäckerei verkauft. Die Täter könnten davon gewusst und Bargeld vermutet haben.

Diese Handschuhe wurden in Tatortnähe gefunden und sind ebenfalls den Tätern zuzuordnen. Quelle: Kripo Holzminden

Personenbeschreibung

Die Täter waren unmaskiert. Das Opfer konnte daher erkennen, dass es sich um zwei Männer mittleren Alters handelte.

Tatverdächtiger 1: etwa 40 Jahre alt, auffallend klein, 1,55 Meter groß, schmale Statur, helle Haut, rundes, faltiges Gesicht, ungepflegtes Aussehen, unrasiert, dunkelblonde Haare, hohe Stirn, sprach kein Deutsch, trug zu langes Sweatshirt und schmutzige grau-beige Arbeitsschuhe

Zum Raubüberfall in Vechta konnte mit Hilfe des Opfers dort ein Phantombild vom ersten Tatverdächtigen in Kaierde erstellt werden. Quelle: Kripo Vechta

Tatverdächtiger 2: Mitte bis Ende 30, 1,80 bis 1,85 Meter groß, athlethisch gebaut, dunkler Teint, glatte kurze, schwarze Haare, ausgeprägte schwarze Augenbrauen, gebrochenes Deutsch, saubere Halbschuhe, orangefarbende Warn-Weste

Die Ermittler konnten den Fluchtweg der Täter rekonstruieren. Ist jemandem in dieser Gegend etwas aufgefallen? Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat zwischen dem 29. Februar und 1. März 2024 auf dem Weg zwischen Kaierde und Delligsen, unter anderem in der Sörmannstraße und Mittal, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem sind Nike-Schuhe des Modells AirMax 720 aufgefallen - getragen, gefunden oder entsorgt?

Sind irgendwo Vereins-/Ansteckabzeichen z. B. "Kaierde", Heimat / Feuerwehr / Kirche plötzlich aufgetaucht, verschenkt oder verkauft worden?

Gibt es Hinweise auf Nachfragen zum Verkauf der ehemaligen Bäckerei des Opfers im Jahr 2019?

Wer kann zum zweiten Raubüberfall in Vechta Hinweise geben?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Überfalls in Kaierde führen, hat die Staatsanwaltschaft Holzminden eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Holzminden

Telefon: 05531 / 958 0

Kripo Vechta

Telefon: 04441/ 943 200

Ab 27. November: 04441 / 943 0