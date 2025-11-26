1986 verschwand die kleine Zeynep aus der elterlichen Wohnung. Am nächsten Morgen wurde sie in der Nähe erstochen aufgefunden. Die Polizei sucht mit Aktenzeichen XY neue Hinweise.

Bis heute konnte nicht aufgeklärt werden, wer die damals fünf Jahre alte Zeynep ermordet hat. Warum die Polizei 39 Jahre später mit Aktenzeichen XY neue Hinweise zu dem Fall in Neuenrade sucht. 26.11.2025 | 4:04 min

Auch nach mehr als 39 Jahren setzt die Kripo Hagen alles daran, den Mord an der kleinen Zeynep aufzuklären. Die Fünfjährige lebte 1986 mit ihrer Familie im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses am Ortsrand von Neuenrade in Nordrhein-Westfalen. Im Haus und der Siedlung wohnten damals fast ausschließlich Familien, die aus der türkischen Stadt Bafra stammten. Viele von ihnen waren miteinander verwandt.

XY-Szenenfoto: Am Weidezaun fand man Zeynep. Sie wurde mit mehreren Messerstichen ermordet. Quelle: ZDF

Mädchen tot nahe der elterlichen Wohnung entdeckt

Am Freitag, 14. November 1986, vermutlich zwischen 21 und 23 Uhr, verschwand Zeynep aus der Wohnung. Sie wurde am nächsten Morgen knapp 100 Meter entfernt tot aufgefunden, an einem Stacheldrahtzaun zwischen dem Waldrand und einer Weide. Zeynep war von dem unbekannten Täter halb entkleidet und mit mehreren Messerstichen getötet worden.

Die damals fünfjährige Zeynep wurde 1986 unter rätselhaften Umständen ermordet. Quelle: Kripo Hagen

Die Polizei vermutet, dass Zeynep die elterliche Wohnung unbemerkt selbst verlassen hatte und im Treppenhaus oder im Keller auf den unbekannten Täter getroffen war, der durch die unverschlossene Haustür ins Gebäude gelangt sein könnte.

Das Haus in Neuenrade, in dem Zeyneps Familie 1986 lebte und aus dem das Kind vor seiner Ermordung verschwand. Quelle: Kripo Hagen

Tatwaffe in Mülltonne entsorgt

Der Täter hatte nach dem Mord in einer Mülltonne, etwa 50 Meter vom Haus entfernt, ein Paar Motorrad-Handschuhe und die mutmaßliche Tatwaffe entsorgt. Es handelt sich um ein Taschenmesser, das vermutlich aus einer türkischen Teestube stammte, in der viele Männer verkehrten. Vieles spricht dafür, dass sich der Täter im Haus auskannte, also aus dem Umfeld der Wohnsiedlung gestammt haben könnte. Zumal ein Fremder dort aufgefallen wäre.

Der unbekannte Täter ließ diese Handschuhe und die Tatwaffe, ein rotes Taschenmesser, in einer Mülltonne zurück. Quelle: Kripo Hagen

Zurückgelassene Gegenstände

Motorrad- oder Mofa-Handschuhe, schwarz, mit silberfarbenen Reflektoren. Der rechte Handschuh wies an den Fingerspitzen Beschädigungen auf. Vermutlich wurde er oft mit dem Mund ausgezogen.

Rotes ausklappbares Taschenmesser, sogenanntes Schweizer Offiziersmesser

Der Fundort des getöteten Mädchens in Neuenrade befand sich nicht weit vom Wohnhaus entfernt. Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zu dem Mord an Zeynep machen?

Wer glaubt den Täter zu kennen beziehungsweise kann Handschuhe und / oder Taschenmesser einer bestimmten Person zuordnen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Hagen

Telefon: 02331 / 98 62 525

Ab 27. November: 02331 / 98 62 066

Telefonnummer für Hinweise, die vertraulich abgegeben werden sollen: 0151 / 61 64 13 22

E-Mail: neuenrade.hagen@polizei.nrw.de