  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Neue Hinweise zu Cold Case von 1986 erhofft

Aktenzeichen XY vom 26.11.2025:Cold Case: Hinweise zu Mord von 1986 in Neuenrade erhofft

|

1986 verschwand die kleine Zeynep aus der elterlichen Wohnung. Am nächsten Morgen wurde sie in der Nähe erstochen aufgefunden. Die Polizei sucht mit Aktenzeichen XY neue Hinweise.

Zwei Fahndungsfotos: Links in deutscher, rechts in türkischer Sprache.

Bis heute konnte nicht aufgeklärt werden, wer die damals fünf Jahre alte Zeynep ermordet hat. Warum die Polizei 39 Jahre später mit Aktenzeichen XY neue Hinweise zu dem Fall in Neuenrade sucht.

26.11.2025 | 4:04 min

Auch nach mehr als 39 Jahren setzt die Kripo Hagen alles daran, den Mord an der kleinen Zeynep aufzuklären. Die Fünfjährige lebte 1986 mit ihrer Familie im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses am Ortsrand von Neuenrade in Nordrhein-Westfalen. Im Haus und der Siedlung wohnten damals fast ausschließlich Familien, die aus der türkischen Stadt Bafra stammten. Viele von ihnen waren miteinander verwandt.

Nachgestellte Szene: Ein kleines dunkelhaariges Mädchen mit rotem Pulli lehnt am Pfosten eines Weidezauns. Ihr Blick ist nach unten gerichtet. Sie ist tot.

XY-Szenenfoto: Am Weidezaun fand man Zeynep. Sie wurde mit mehreren Messerstichen ermordet.

Quelle: ZDF

Mädchen tot nahe der elterlichen Wohnung entdeckt

Am Freitag, 14. November 1986, vermutlich zwischen 21 und 23 Uhr, verschwand Zeynep aus der Wohnung. Sie wurde am nächsten Morgen knapp 100 Meter entfernt tot aufgefunden, an einem Stacheldrahtzaun zwischen dem Waldrand und einer Weide. Zeynep war von dem unbekannten Täter halb entkleidet und mit mehreren Messerstichen getötet worden.

Foto des ermordeten Mädchens: Zeynep hat dunkle schulterlange Haare und einen Pony. Sie trägt ein weißes Kleid.

Die damals fünfjährige Zeynep wurde 1986 unter rätselhaften Umständen ermordet.

Quelle: Kripo Hagen

Die Polizei vermutet, dass Zeynep die elterliche Wohnung unbemerkt selbst verlassen hatte und im Treppenhaus oder im Keller auf den unbekannten Täter getroffen war, der durch die unverschlossene Haustür ins Gebäude gelangt sein könnte.

Foto des Hauses von Zeyneps Familie: Ein Mehrparteienhaus aus den 80er-Jahren, gelb gestrichen mit braunem Sockel und Satteldach.

Das Haus in Neuenrade, in dem Zeyneps Familie 1986 lebte und aus dem das Kind vor seiner Ermordung verschwand.

Quelle: Kripo Hagen

Tatwaffe in Mülltonne entsorgt

Der Täter hatte nach dem Mord in einer Mülltonne, etwa 50 Meter vom Haus entfernt, ein Paar Motorrad-Handschuhe und die mutmaßliche Tatwaffe entsorgt. Es handelt sich um ein Taschenmesser, das vermutlich aus einer türkischen Teestube stammte, in der viele Männer verkehrten. Vieles spricht dafür, dass sich der Täter im Haus auskannte, also aus dem Umfeld der Wohnsiedlung gestammt haben könnte. Zumal ein Fremder dort aufgefallen wäre.

Schwarze Motorrad-Handschuhe mit silbernen Reflektoren und ein rotes Schweizer Taschenmesser

Der unbekannte Täter ließ diese Handschuhe und die Tatwaffe, ein rotes Taschenmesser, in einer Mülltonne zurück.

Quelle: Kripo Hagen

Zurückgelassene Gegenstände

  • Motorrad- oder Mofa-Handschuhe, schwarz, mit silberfarbenen Reflektoren. Der rechte Handschuh wies an den Fingerspitzen Beschädigungen auf. Vermutlich wurde er oft mit dem Mund ausgezogen.
  • Rotes ausklappbares Taschenmesser, sogenanntes Schweizer Offiziersmesser

Übersicht: Lage des Tatorts, des Wohnhauses und des Fundorts. Alles liegt in Neuenrade nah beieinander.

Der Fundort des getöteten Mädchens in Neuenrade befand sich nicht weit vom Wohnhaus entfernt.

Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zu dem Mord an Zeynep machen?
  • Wer glaubt den Täter zu kennen beziehungsweise kann Handschuhe und / oder Taschenmesser einer bestimmten Person zuordnen?

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Hagen
Telefon: 02331 / 98 62 525
Ab 27. November: 02331 / 98 62 066
Telefonnummer für Hinweise, die vertraulich abgegeben werden sollen: 0151 / 61 64 13 22
E-Mail: neuenrade.hagen@polizei.nrw.de

Quelle: ZDF
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Foto des ermordeten Mädchens: Zeynep hat dunkle schulterlange Haare und einen Pony. Sie trägt ein weißes Kleid.

    Aktenzeichen XY vom 26.11.2025:Cold Case: Hinweise zu Mord von 1986 in Neuenrade erhofft

    mit Video
  3. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Für Zivilcourage ausgezeichnet:XY-Preis: Helfer retten Leben und verhindern Vergewaltigung

    mit Video
  4. "XY-Preis 2025: Entführung verhindert": Der Nominierte Thomas Köbblin

    Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2025: Entführung vereitelt

    3:44 min
  5. "XY-Preis 2025: Mordversuch gestoppt": Die Nominierte Inna Rommelfanger

    Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2025: Mordversuch gestoppt

    3:36 min
  6. Ein mittelalter Mann in dunkelgrauem Anzug schaut in die Kamera. Im Hintergrund ist ein großes XY zu sehen.

    Update zum Stand der Ermittlungen:Aktenzeichen XY: Neue Hinweise in drei Fällen

    mit Video
  7. Rudi Cerne vor ameras im Studio
    FAQ

    TV-Sendung mit realen Verbrechen:Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht

    mit Video
  8. Polizeiautos stehen vor einem Wohnhaus in Reimershagen.

    Vier Wochen nach Tod des Achtjährigen:Fall Fabian: Tatverdächtige festgenommen

    mit Video