Aktenzeichen XY vom 26.11.2025:Cold Case: Hinweise zu Mord von 1986 in Neuenrade erhofft
1986 verschwand die kleine Zeynep aus der elterlichen Wohnung. Am nächsten Morgen wurde sie in der Nähe erstochen aufgefunden. Die Polizei sucht mit Aktenzeichen XY neue Hinweise.
Auch nach mehr als 39 Jahren setzt die Kripo Hagen alles daran, den Mord an der kleinen Zeynep aufzuklären. Die Fünfjährige lebte 1986 mit ihrer Familie im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses am Ortsrand von Neuenrade in Nordrhein-Westfalen. Im Haus und der Siedlung wohnten damals fast ausschließlich Familien, die aus der türkischen Stadt Bafra stammten. Viele von ihnen waren miteinander verwandt.
Mädchen tot nahe der elterlichen Wohnung entdeckt
Am Freitag, 14. November 1986, vermutlich zwischen 21 und 23 Uhr, verschwand Zeynep aus der Wohnung. Sie wurde am nächsten Morgen knapp 100 Meter entfernt tot aufgefunden, an einem Stacheldrahtzaun zwischen dem Waldrand und einer Weide. Zeynep war von dem unbekannten Täter halb entkleidet und mit mehreren Messerstichen getötet worden.
Die Polizei vermutet, dass Zeynep die elterliche Wohnung unbemerkt selbst verlassen hatte und im Treppenhaus oder im Keller auf den unbekannten Täter getroffen war, der durch die unverschlossene Haustür ins Gebäude gelangt sein könnte.
Tatwaffe in Mülltonne entsorgt
Der Täter hatte nach dem Mord in einer Mülltonne, etwa 50 Meter vom Haus entfernt, ein Paar Motorrad-Handschuhe und die mutmaßliche Tatwaffe entsorgt. Es handelt sich um ein Taschenmesser, das vermutlich aus einer türkischen Teestube stammte, in der viele Männer verkehrten. Vieles spricht dafür, dass sich der Täter im Haus auskannte, also aus dem Umfeld der Wohnsiedlung gestammt haben könnte. Zumal ein Fremder dort aufgefallen wäre.
Zurückgelassene Gegenstände
- Motorrad- oder Mofa-Handschuhe, schwarz, mit silberfarbenen Reflektoren. Der rechte Handschuh wies an den Fingerspitzen Beschädigungen auf. Vermutlich wurde er oft mit dem Mund ausgezogen.
- Rotes ausklappbares Taschenmesser, sogenanntes Schweizer Offiziersmesser
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zu dem Mord an Zeynep machen?
- Wer glaubt den Täter zu kennen beziehungsweise kann Handschuhe und / oder Taschenmesser einer bestimmten Person zuordnen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Hagen
Telefon: 02331 / 98 62 525
Ab 27. November: 02331 / 98 62 066
Telefonnummer für Hinweise, die vertraulich abgegeben werden sollen: 0151 / 61 64 13 22
E-Mail: neuenrade.hagen@polizei.nrw.de
Cold Case: Hinweise zu Mord von 1986 in Neuenrade erhofft
