Fall Fabian: Durchsuchungen nach Hinweisen bei Aktenzeichen XY

Nach der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gingen laut Polizei vielversprechende neue Hinweise zum Fall Fabian ein. Ermittler durchsuchen mehrere Objekte.

Aktenzeichen XY: In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um den Fall Fabian, Menschenraub und Telefonbetrug. 05.11.2025 | 91:43 min

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern durchsucht die Polizei seit dem frühen Morgen mehrere Objekte - konkret in Reimershagen im Landkreis Rostock sowie im benachbarten Rum Kogel. Rund 120 Kräfte seien im Einsatz, bestätigte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte der NDR berichtet.

In Reimershagen hatte es im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen aus Güstrow schon vorher Durchsuchungen gegeben, und zwar auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Am Nachmittag wollen sich die Ermittler nach Angaben der Sprecherin näher zu dem Fall äußern.

Polizei: Vielversprechende neue Hinweise

Nach einem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend waren 23 Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Darunter seien auch einige vielversprechende, wie die Polizei mitteilte.

Am 10. Oktober ist der achtjährige Fabian verschwunden. Nach einer tagelangen Suche wurde vier Tage später seine Leiche entdeckt. 13.10.2025 | 2:34 min

Polizei vermutet Brand, um Spuren zu verwischen

Die Leiche von Fabian war am 14. Oktober rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt worden. In der ZDF-Sendung wurden auch Fotos vom Fundort des toten Jungen gezeigt. Eines zeigte ein Feuer in unmittelbarer Nähe des Tümpels. Die Polizei hatte erst kurz zuvor mitgeteilt, dass der Leichnam des Kindes vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage angezündet worden sei.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Fabian bereits am Tag seines Verschwindens getötet wurde. Als Zeitfenster für die Tat komme der 10. Oktober von 11 Uhr bis 15 Uhr in Betracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach der langen Suche nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde seine Leiche in einem Waldstück gefunden. 14.10.2025 | 1:58 min

Leiche des Jungen nach Tagen entdeckt

Fabian war am 10. Oktober wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war ihr Sohn verschwunden und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht wieder nach Hause.

Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst. Nach tagelanger Suche mit zahlreichen Einsatzkräften wurde er schließlich am 14. Oktober tot gefunden.

Die Mutter des achtjährigen Fabians schildert Details zum Tag seines Verschwindens. 22.10.2025 | 2:03 min