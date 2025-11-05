Im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Der Fall wird heute auch Thema der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" sein.

Der Fall Fabian erschüttert nicht nur ganz Güstrow. Die Ermittler suchen weiter nach neuen Hinweisen zu dem Gewaltverbrechen.

Das Polizeipräsidium Rostock hat neue Ermittlungsergebnisse im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow veröffentlicht: Die Ermittler gehen davon aus, dass Fabian am 10. Oktober 2025 - dem Tag seines Verschwindens - getötet und an dem späteren Auffindeort, in der Nähe eines Tümpels, abgelegt worden ist. Dort ist der Leichnam angezündet worden - wahrscheinlich, um Spuren zu vernichten.

Auch die zeitliche Abfolge will die Polizei jetzt besser einschätzen können: Sie glaubt, dass die Tat zwischen 11 Uhr und 15 Uhr begangen worden ist. Sie bittet "alle Zeugen, die sich in dem o.g. Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl aufgehalten haben", sich bei der Polizei zu melden.

Nach der langen Suche nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde nun eine Leiche in einem Waldstück gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Fall Fabian ein Thema bei Aktenzeichen XY

Der Fall wird heute Abend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" sein (20:15 Uhr). Der achtjährige Grundschüler war am 14. Oktober tot aufgefunden worden, sein Leichnam wurde in der Nähe eines Tümpels gefunden. Seitdem laufen die Ermittlungen, bislang ohne Ergebnis. Die Ermittler können lediglich bestätigen, dass der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ein Sexualverbrechen schlossen sie aus.

Fabian aus Güstrow wurde tagelang gesucht

Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Noch am Abend des gleichen Tages meldete ihn seine Mutter als vermisst. Tagelang suchten Hunderte Einsatzkräfte, per Hubschrauber, von Booten aus und mit Hunden nach dem Grundschüler.

Die Mutter des achtjährigen Fabians schildert Details zum Tag seines Verschwindens. Wenige Tage zuvor hat die Polizei seine Leiche nahe Güstrow gefunden und geht von einem Gewaltdelikt aus.

Dem Nachrichtenportal T-Online sagte Staatsanwalt Harald Nowack zuletzt, es gebe bisher keinen Verdächtigen. Nun wenden sich die Ermittler über "Aktenzeichen XY... Ungelöst" an die Öffentlichkeit, um weitere Hinweise zu bekommen.

Riesige Anteilnahme in Güstrow

Schon am 14. Oktober, dem Tag, als bekannt wurde, dass der Junge tot aufgefunden wurde, versammelten sich in Güstrow am Abend 700 Menschen zu einer "Lichtermesse". Damals hatten die Menschen in der Kirche 400 Kerzen angezündet.

