Ein Geschäftsmann und seine Familie wurden in ihrer Villa in Altenstadt-Illereichen Opfer eines Raubüberfalls. Als die Familie vom Restaurantbesuch kam, wurden sie angegriffen.

XY-Szenenfoto: Vier Räuber brachten in Altenstadt-Illereichen eine ganze Familie in ihre Gewalt. Quelle: ZDF

Vor 17 Jahren ließ ein bekannter Geschäftsmann in Altenstadt-Illereichen, einem kleinen Ort zwischen Ulm und Memmingen, ein altes Landhaus restaurieren. Aus dem Gebäude entstand eine stattliche Villa mit parkähnlichem Garten. Über Pfingsten 2025 empfing der Geschäftsmann dort gemeinsam mit seiner Frau und der 16-jährigen Tochter Besuch: die 15-jährige Nichte seiner Frau. Sie verbrachte die Ferien bei der Familie.

Die aktuelle Sendung thematisiert den Mord an einem fünfjährigen Mädchen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf neue Hinweise. Außerdem: Die Vorstellung der Preisträger des XY-Preises 2025. 26.11.2025

Villa vor der Tat unter Beobachtung

Was die Bewohner der Villa nicht ahnten: Sie waren ins Visier einer Räuberbande geraten. Für Pfingstsamstag, den 7. Juni 2025, hatten die Männer vermutlich geplant, die Familie zu überfallen.

Offenbar wurde das Haus schon seit Längerem beobachtet. Die drei Täter wussten, dass es von einer dreiköpfigen Familie bewohnt wurde. Und sie gingen davon aus, dass der erfolgreiche Unternehmer eine Menge Bargeld in seinem Haus deponiert hatte.

Erster Einbruchsversuch abgebrochen

Doch dass sich die Zahl der Bewohner am Pfingstsamstag um eine Person erhöht hatte, damit hatten sie wohl nicht gerechnet. Kurzentschlossen brachen sie ihr Vorhaben ab. Auf ihrem Rückzug zur Dorfstraße fielen sie einem Nachbarn auf. Er sah, wie sie in einen grauen Kombi - vermutlich einen Opel - stiegen, der auf sie wartete.

Nach Angaben eines Zeugen benutzten die Täter einen solchen Opel Caravan für den Raubüberfall in Altenstadt-Illereichen. Quelle: Kripo Neu-Ulm

Über Terrassentür Zugang verschafft

Nachdem die Familie am Pfingstsonntag mit zwei Sportwagen zum Abendessen in ein Nachbardorf gefahren war, drangen die Täter später am Abend nun zu viert in das Anwesen ein. Sie nutzten den Moment, als der Familienhund seine Runde durch den Garten drehte, und verschafften sich maskiert und mit Pistolen bewaffnet Zugang über die offen stehende Terrassentür.

Familie bei Rückkehr attackiert und gefesselt

Bei ihrer Rückkehr wurden die Bewohner nacheinander von den Tätern angegriffen und gefesselt. Während einer der Täter sie bewachte, gingen seine Komplizen auf Beutesuche. Große Mengen Bargeld fanden sie in dem Haus nicht.

Stattdessen sammelten sie zusammen, was ihnen in die Hände fiel: mehr oder weniger wertvolle Schmuck- und Dekorationsstücke, Kleidung, Portemonnaies mit etwas Geld und persönlichen Papieren, Mobiltelefone. Ihre Beute packten sie in mehrere Koffer und Reisetaschen, die sie im Haus fanden.

Raubüberfall auf Villa bei Ulm: In den Koffern ihrer Opfer wurde die Beute abtransportiert. Quelle: Kripo Neu-Ulm

Nach zwei Stunden banden sie alle Hausbewohner im Jugendzimmer im zweiten Stock an Gartenstühlen fest und schleppten ihre Beute aus dem Haus. Vermutlich wartete ihr Abholer mit dem grauen Wagen wieder an der einige hundert Meter entfernten Hauptstraße. Unerkannt konnten die Täter entkommen, während sich ihre Opfer befreiten und die Polizei riefen.

Der Tatort befindet sich in Illereichen, ein Ortsteil von Altenstadt. Er liegt zwischen Ulm und Memmingen an der A7. Quelle: Google Earth / ZDF

Personenbeschreibungen

Bei den vier Männern handelte es sich nach Angaben der Zeugen um Osteuropäer. Sie alle waren dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Ihr Wortführer sprach etwas Deutsch mit entsprechendem Akzent, seine Komplizen nur etwas Englisch und Russisch.

Der mutmaßliche Haupttäter erinnerte die Zeugen an "Rausschmeißer auf dem Kiez": etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, und sehr korpulent - geschätzt 120 bis 130 Kilogramm schwer. Bekleidet war er mit einer längeren grauen Jacke, einer schwarzen Arbeitshose und schwarzen Schuhen. Er war mit einer Pistole "Walther PPK" bewaffnet.

Der zweite Täter war etwas jünger, etwa 30 Jahre alt, aber gleich groß und hatte eine eher sportliche Figur. Um die Augenpartie ist den Zeugen ein dunkler Teint aufgefallen. Seine Kleidung bestand aus einem schwarzen Kapuzenpulli, schwarzer Arbeitshose und schwarzen Halbschuhen. Er trug schwarze Arbeitshandschuhe und hatte ebenfalls eine "Walther PPK" in der Hand.

Ein dritter Täter war etwa gleich alt, aber nur 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine schwarze Jacke, ebenfalls eine schwarze Arbeitshose sowie schwarze Turnschuhe. Außerdem hatte er gelbe Haushaltshandschuhe an, deren Schaft er umgeschlagen hatte. Er sprach lediglich osteuropäisch.

Der vierte Täter wird als "Kämpfertyp" beschrieben: etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und muskulös. Er hatte eine schwarze Bomberjacke an, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Arbeitshose. Auch seine Schuhe und seine Arbeitshandschuhe waren schwarz. Er sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent. Auch er soll einen dunklen Teint haben.

Geraubte Gegenstände

Die Beute transportierten die Männer unter anderem in drei Koffern und vier Reisetaschen der höheren Preisklasse:

Koffer: Marke "Louis Vuitton", Typ "Horizon", kleiner und größerer Koffer

Ein kleiner schwarzer Hartschalen-Trolley von "Samsonite"

Zwei Reisetaschen "Samsonite Paradiver Light", Größen L und M, mit Rollen

Darin verstauten die Täter über 100 unterschiedliche Beutestücke, darunter auch die recht wertvolle Armbanduhr des Hausherrn: "Audemars Piguet Royal Oak" mit silberfarbenem Gehäuse und blauem Ziffernblatt.

Zu den Beutestücken zählt auch eine solche wertvolle Herrenarmbanduhr: Audemars Piguet Royal Oak Quelle: Kripo Neu-Ulm

Fragen nach Zeugen

Wer hat in den Tagen und Wochen vor Pfingstsonntag 2025, 8. Juni 2025, in und um Altenstadt-Illereichen fremde Personen und Fahrzeuge wahrgenommen, die einen Bezug zu dem Verbrechen haben könnten?

Wer hat beobachtet, wie die Täter in der Nacht zum 9. Juni 2025 etwa um 1 Uhr ihre Beute in einen grauen Opel Kombi geladen haben, der auf der Hauptstraße wartete?

Wem wurde die geraubte Armbanduhr oder einer der Koffer nach Pfingsten 2025 zum Kauf angeboten?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Überfalls führen, ist von privater Seite eine Belohnung von 50.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Neu-Ulm

Telefon 0731 / 80 13 201

Ab 27. November: 0731 / 80 13 0