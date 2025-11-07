Klimakonferenz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Klimakonferenz
Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen fand erstmals im Jahr 1979 in Genf in der Schweiz statt. Seither treten die Vertragsstaaten jährlich in einem anderen Land zusammen. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsame Maßnahmen im internationalen Kampf gegen den Klimawandel zu verhandeln. Als Austragungsort für 2025 wurde Brasilien ausgewählt. Die COP30 findet vom 10. bis 21. November in der Stadt Belém statt. ZDFheute informiert aktuell zur Klimakonferenz: News und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur Klimakonferenz
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Merz verbindet Wirtschaft mit Klimaschutz"1:15 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Merz fordert Kraftanstrengung bei Klimaschutzvon Christoph Röckerath1:41 min
Nachrichten | heute:"Besuch ist Bekenntnis zum Klimaschutz"1:03 min
Nachrichten | heute:Merz bei Klimakonferenz in Brasilienvon Christoph Röckerath1:40 min
COP30 in Belém:Lula will Regenwald mit Milliardenfonds schützenvon Elisa Miebachmit Video
Nachrichten | heute - in Deutschland:30. UN-Klimakonferenzvon Wulf Schmiese2:33 min
Nachrichten | heute:Weltklimagipfel in Brasilienvon Christoph Röckerath1:20 min
Gipfel in Brasilien:Kommt nun der Klimakanzler Merz?Wulf Schmiese, Belémmit Video
Nachrichten | heute journal:COP 30 eröffnet in Belémvon Christoph Röckerath2:04 min
Nachrichten | heute in Europa:10 Jahre nach Klimakonferenz in Parisvon Winnie Heescher2:14 min
Nachrichten | heute:Gipfel zum Kampf gegen die Klimakrisevon Christop Röckerath1:20 min
Zehn Jahre nach Paris-Abkommen:Klimaschutz: Alles umsonst oder kann Belém retten?Elisa Miebach, Belémmit Video
- Update
Update am Abend:EU-Pflichtdeal beim Klimaschutz, US-Demokraten dürfen hoffenvon Torben Heine
Nachrichten | heute in Europa:Klimaziele für COP 30 festgelegtvon Andreas Klinner, Isabelle Schaefers1:22 min
Nachrichten | heute:"Zeigt, dass EU-Klimapolitik weiter bröckelt"1:01 min
Nachrichten | heute in Europa: EU: Klimarat berät Ziele für Klimakonferenzvon Andreas Stamm3:06 min
Klimakonferenz COP30 in Belém
ZDF-Korrespondent Röckerath:"Reiche Länder sollen mehr tun"2:51 min
ZDF-Politbarometer :Erwartungen an Klimagipfel sehr gering0:22 min
Die Klimasituation im Gastgeberland
Abholzung innerhalb 40 Jahren:Brasiliens Wald schrumpft um dreimal Deutschlandmit Video
Brasilien kämpft um Regenwälder:Weniger Abholzung - aber mehr WaldbrändeDominik Kotzur, Rio de Janeiro
Streit um Entwaldungsverordnung:Fördern EU-Unternehmen die Regenwaldrodung?von Elisa Miebach und Moritz Scheuringmit Video
Zehn Jahre nach Pariser Abkommen
Der Petersberger Klimadialog 2025
Petersberger Klimadialog:Ziel: Klimadiplomatie vor Scheitern bewahrenvon Elisa Miebachmit Video
Petersberger Klimadialog:Trotz Trump: Wie gelingt mehr Klima-Ehrgeiz?von Elisa Miebachmit Video
Weckruf für 1,5-Grad-Grenze:UN: Klimawandel beschleunigt sich drastischmit Video
Vor der COP30: Ziele und Vereinbarungen
- FAQ
Zeit bis Weltklimakonferenz drängt:EU-Länder wollen Klimaziele festzurrenmit Video
Reduzierung von Emissionen:China verkündet neues KlimazielLothar Becker, Pekingmit Video
Ziele Pariser Klimaabkommen:Fast alle Länder reißen Frist für Klimaplänevon Manfred Kesslermit Video