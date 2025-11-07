Klimakonferenz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen fand erstmals im Jahr 1979 in Genf in der Schweiz statt. Seither treten die Vertragsstaaten jährlich in einem anderen Land zusammen. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsame Maßnahmen im internationalen Kampf gegen den Klimawandel zu verhandeln. Als Austragungsort für 2025 wurde Brasilien ausgewählt. Die COP30 findet vom 10. bis 21. November in der Stadt Belém statt. ZDFheute informiert aktuell zur Klimakonferenz: News und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur Klimakonferenz

  1. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Merz verbindet Wirtschaft mit Klimaschutz"

    1:15 min
  2. COP30-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im brasilianischen Amazonasgebiet

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Merz fordert Kraftanstrengung bei Klimaschutz

    von Christoph Röckerath
    1:41 min
  3. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese begleitet Kanzler Merz zur Klimakonferenz in Brasilien und berichtet aus Belém.

    Nachrichten | heute:"Besuch ist Bekenntnis zum Klimaschutz"

    1:03 min
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an der Weltklimakonferenz COP30 teil.

    Nachrichten | heute:Merz bei Klimakonferenz in Brasilien

    von Christoph Röckerath
    1:40 min
  5. Morgendlicher Nebel über dem Amana-Fluss, einem Nebenfluss des Amazonas im Bundesstaat Amazonas, Brasilien, Südamerika.

    COP30 in Belém:Lula will Regenwald mit Milliardenfonds schützen

    von Elisa Miebach
    mit Video
  6. Fehring in Schaltgespräch

    Nachrichten | heute - in Deutschland:30. UN-Klimakonferenz

    von Wulf Schmiese
    2:33 min
  7. Eingang der COP30 Klimakonferenz in Brasilien

    Nachrichten | heute:Weltklimagipfel in Brasilien

    von Christoph Röckerath
    1:20 min
  8. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt mit dem Airbus A350 der Luftwaffe auf dem Flughafen von Belem für die Weltklimakonferenz COP30 an.

    Gipfel in Brasilien:Kommt nun der Klimakanzler Merz?

    Wulf Schmiese, Belém
    mit Video
  9. COP 30 Klimakonferenz

    Nachrichten | heute journal:COP 30 eröffnet in Belém

    von Christoph Röckerath
    2:04 min
  10. Auf einer Demo wird ein Globus mit einem Eifelturm und einem Schild mit der Aufschrift "1,5 Grad" hochgehalten.

    Nachrichten | heute in Europa:10 Jahre nach Klimakonferenz in Paris

    von Winnie Heescher
    2:14 min
  11. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva schüttelt in Belem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Hand vor dem COP30-Klimagipfel.

    Nachrichten | heute:Gipfel zum Kampf gegen die Klimakrise

    von Christop Röckerath
    1:20 min
  12. COP30-Logo

    Zehn Jahre nach Paris-Abkommen:Klimaschutz: Alles umsonst oder kann Belém retten?

    Elisa Miebach, Belém
    mit Video
  13. Torben Heine
    Update

    Update am Abend:EU-Pflichtdeal beim Klimaschutz, US-Demokraten dürfen hoffen

    von Torben Heine
  14. Little Cheyne Court Wind Farm amongst existing electricity pylons on the Romney Marsh in Kent

    Nachrichten | heute in Europa:Klimaziele für COP 30 festgelegt

    von Andreas Klinner, Isabelle Schaefers
    1:22 min
  15. ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers berichtet vom Beschluss der EU zu den Klimazielen bis 2040.

    Nachrichten | heute:"Zeigt, dass EU-Klimapolitik weiter bröckelt"

    1:01 min
  16. "UN-Klimakonferenz COP30": Abfotografiertes COP30-Logo.

    Nachrichten | heute in Europa: EU: Klimarat berät Ziele für Klimakonferenz

    von Andreas Stamm
    3:06 min

Klimakonferenz COP30 in Belém

  3. christoph-roeckerath

    ZDF-Korrespondent Röckerath:"Reiche Länder sollen mehr tun"

    2:51 min
  4. Auf dem Bild ist das offizielle Logo des Klimagipfels im brasilianischen Belém zu sehen.

    ZDF-Politbarometer :Erwartungen an Klimagipfel sehr gering

    0:22 min

Die Klimasituation im Gastgeberland

  1. Eine verbrannte Fläche des Waldes im Amazonas Gebiet

    Abholzung innerhalb 40 Jahren:Brasiliens Wald schrumpft um dreimal Deutschland

    mit Video
  2. Ein Lastwagen steht in einem abgeholzten Gebiet des Amazonas-Regenwaldes.

    Brasilien kämpft um Regenwälder:Weniger Abholzung - aber mehr Waldbrände

    Dominik Kotzur, Rio de Janeiro
  3. Abgeholztes Gebiet im Amazonas-Regenwald in Brasilien.

    Streit um Entwaldungsverordnung:Fördern EU-Unternehmen die Regenwaldrodung?

    von Elisa Miebach und Moritz Scheuring
    mit Video

Zehn Jahre nach Pariser Abkommen

COP30-Logo

Klimaschutz: Alles umsonst oder kann Belém retten?

Rückblick auf Priser Gipfel 2015
Was schaffen Klimakonferenzen heute?

Der Petersberger Klimadialog 2025

  1. Blick auf den Sau-Stausee in Vilanova de Sau, Katalonien.

    Petersberger Klimadialog:Ziel: Klimadiplomatie vor Scheitern bewahren

    von Elisa Miebach
    mit Video
  2. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und COP-Präsident André Corrêa do Lago beim Petersberger Klimadialog

    Petersberger Klimadialog:Trotz Trump: Wie gelingt mehr Klima-Ehrgeiz?

    von Elisa Miebach
    mit Video
  3. Die Sonne strahlt vom blauen wolkenlosem Himmel

    Weckruf für 1,5-Grad-Grenze:UN: Klimawandel beschleunigt sich drastisch

    mit Video
Ein Mann telefoniert, während er durch den Dunst vor der George Washington Bridge sieht.

Klimawandel: Ursachen und Folgen

ZDFheute-KlimaRadar
Daten zum Klimawandel im Überblick

Vor der COP30: Ziele und Vereinbarungen

  1. EU-Flaggen in Brüssel
    FAQ

    Zeit bis Weltklimakonferenz drängt:EU-Länder wollen Klimaziele festzurren

    mit Video
  2. Der chinesische Präsident Xi Jinping hält eine virtuelle Rede auf einem Klimagipfel im UN-Hauptquartier.

    Reduzierung von Emissionen:China verkündet neues Klimaziel

    Lothar Becker, Peking
    mit Video
  3. Demonstration von Fridays for Future zur UN-Klimakonferenz

    Ziele Pariser Klimaabkommen:Fast alle Länder reißen Frist für Klimapläne

    von Manfred Kessler
    mit Video

