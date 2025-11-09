Lohnt sich die Klimakonferenz noch? Warum die COP in Belém im Regenwald stattfindet - und warum Bordell-Betten für unerwartete Schlagzeilen sorgen.

Stell dir vor, es ist Klimakonferenz und keiner geht hin. Manche sagen, das wäre besser: keine Flüge, keine Phrasen, keine Beschlüsse, die am Ende doch verpuffen. Aber stimmt das wirklich?

Auch wir als Redaktion müssen uns diese Frage stellen: Lohnt es sich, zur nächsten COP nach Brasilien zu fliegen - gemessen an den zu erwartenden Ergebnissen?

Klimaschutz braucht eine große Bühne

Ein Blick auf die Zahlen hilft: Vor dem Klimagipfel 2015 in Paris lag die Prognose bis zum Ende des Jahrhunderts noch bei rund vier Grad Erderwärmung. Zehn Jahre später sprechen die Modelle von 2,4 oder 2,8 Grad.

Das reicht noch lange nicht, aber der Fortschritt zeigt, wir brauchen Orte, an denen verhandelt wird: Eine internationale Plattform, die Länder an den Pranger stellt, in denen der Klimaschutz nicht voran geht. Diese eine Bühne gibt es 2025 weltweit nur hier: Also auf nach Brasilien.

Ein Waldgipfel zwischen Bordell-Betten und gefällten Bäumen

Die COP30 findet in Belém statt - am Rande des Regenwaldes. Das sorgte zunächst für Spott: In Belém fehlten Unterkünfte und einige Bordell-Besitzer erweiterten kurzerhand ihre Etablissements zu Hotels für Klima-Touristen. Für den Konferenzverkehr wurde sogar noch Regenwald abgeholzt.

Trotzdem ist Belém als Ort des Gipfeltreffens ein bewusstes Signal: Der Gipfel soll dort stattfinden, wo der Schutz des Waldes keine abstrakte Debatte ist, sondern Realität. Denn: Diese COP soll ein Waldgipfel werden.

Wenn der Speicher selbst zur Gefahr wird

Der Wald ist ein entscheidender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Die sogenannten terrestrischen Systeme (also vor allem Wälder und Moore) nehmen etwa ein Viertel des vom Menschen verursachten CO2 auf.

Und der Amazonas als größter Regenwald der Welt spielt hier eine besondere Rolle. Er ist unser wertvollster Verbündeter im Kampf gegen den Klimawandel und gleichzeitig sind wir sein größter Feind.

Etwa 20 Prozent des brasilianischen Regenwaldes haben wir bereits zerstört, gerodet für Viehzucht, Soja, Palmöl. Der gigantische CO2-Speicher droht selbst zum Problem zu werden: Weniger Regenwald bedeutet weniger Niederschlag in dieser Region, höhere Temperaturen am Boden und vermehrte (natürliche) Brände. In diesen Phasen stößt der Regenwald mehr CO2 aus, als er aufnimmt.

Viele Versprechen, wenig Fortschritt

Schon in Glasgow auf der Weltklimakonferenz 2021 wurde eine Regenwald-Initiative angekündigt: Bis 2030 will man die Entwaldung stoppen, hieß es damals. Passiert ist wie so oft viel zu wenig. Neunmal schneller müsste die Welt handeln, um den Wald zu retten. Das Problem ist bekannt: Es geht ums Geld.

Größter Waldfond aller Zeiten

Und jetzt kommt der Hoffnungsschimmer Belém, die Wald-COP. In Belém stellte die brasilianische Regierung eine neue Initiative vor, die das Zeug dazu haben kann, die Entwaldung zu stoppen. TFFF heißt sie, Tropical Forest Forever Facility. Ein Fond, der Geld dafür bezahlt, dass Regenwald nicht zerstört wird. 125 Milliarden US-Dollar sind das Ziel - aus staatlichem und privatem Vermögen. Es wäre der größte Fond für Waldschutz, den es je gab.

Warum sich der Klimagipfel lohnt

Übrigens: Das Argument "würde man die Flüge zur COP einsparen, wäre dem Klima mehr geholfen", entkräftet die Berechnung einer britischen NGO. Die COP in Glasgow verursachte rund 131.000 Tonnen CO2, ein Anteil von 0,00022 Prozent an den globalen Emissionen. Die vereinbarten Klimaziele würden 72.000 Mal so viel CO2 einsparen, wie der Gipfel selbst verursacht hat. Até logo, Belém.

Gregor Steinbrenner … … ist Journalist und Moderator der Wissenschaftssendung NANO auf 3sat. Seit Jahren berichtet er über die Klimakonferenzen.

