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Brasilien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Brasilien

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Brasilien ist eine präsidiale föderative Republik in Südamerika und nach Fläche das fünftgrößte Land der Erde. Die Hauptstadt heißt Brasília. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der sich zuletzt bei der Präsidentschaftswahl im Oktober 2026 per Stichwahl gegen Herausforderer Flávio Bolsonaro durchsetzte, dem Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro.
Brasilien ist Mitglied der Vereinten Nationen und bekannt für den riesigen Amazonas-Regenwald im Norden des Landes. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Brasilien in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten aus Brasilien

  1. sgs hju

    Nachrichten | heute journal update:Lula muss "tief gespaltenes Land regieren"

    Video1:32
  2. Brasilien: Präsidentschaftswahl 2026

    Nachrichten | heute journal update:Brasilien: Lula da Silva gewinnt Wahl

    von Tim Kröger
    Video2:14
  3. Trump steht vor Mikrofonen und wedelt ablehnend mit seinen Händen.

    Niederlage von Bolsonaro in Stichwahl:Trump zweifelt Wahlergebnis in Brasilien an

    mit Video1:40
  4. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva feiert am 25. Oktober 2026 in São Paulo seinen Sieg in der Stichwahl.
    Interview

    Experte über Lula-Wahlsieg gegen Bolsonaro:"Es ist möglich, eine radikale Rechte zu besiegen"

    mit Video2:16
  5. Lula da Silva reckt seine Faust in den Nachthimmel.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Lula da Silva bleibt Präsident Brasiliens

    von Timm Kröger
    Video1:40
  6. Moderator im Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondent Timm Kröger

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Lula muss "tief gespaltenes Land regieren"

    Video1:11
  7. Lula da Silva hält eine Brasilien-Fahne in die Luft und jubelt. Neben ihm spricht ein anderer Mann ins Mikrofon.

    Nachrichten | heute:Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

    von Timm Kröger
    Video1:47
  8. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hält eine Rede nach seinem Wahlsieg.

    Bolsonaro fordert Annullierung der Wahl:Amtsinhaber Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

    mit Video1:40

Präsident Lula wiedergewählt

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hält eine Rede nach seinem Wahlsieg.

Amtsinhaber Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

Hitziger Wahlkampf in Brasilien

  1. Wahlen in Brasilien

    Erster Wahlgang in Brasilien:Keine Mehrheit: Lula und Bolsonaro gehen in die Stichwahl

    mit Video0:31
  2. Der Oppositionskandidat für das Präsidentenamt, Flávio Bolsonaro, spricht nach seinem Einzug in die Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl zu Vertretern der Presse am Sonntag, 4. Oktober 2026.

    Comeback der Bolsonaros:Brasilien: Warum so viele für Flávio Bolsonaro stimmten

    von Eva Riedmann
    mit Video0:31
  3. ZDF-Korrespondent Timm Kröger

    Manipulationsvorwürfe gegen Meta:Brasilien: "Stimmung ist extrem angespannt"

    Video7:20
  4. Eine Collage. Links der rechts-konservative Flávio Bolsonaro; rechts der aktuelle Präsident Lula; in der Mitte ein Bild von Mark Zuckerberg. Im Hintergrund ein Bild einer wehenden Brasilien-Flagge.

    Vorwürfe gegen Meta:Brasilien: Wahlkampf manipuliert?

    Video27:59

Brasilien und Deutschland

  1. Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Hannover

    Lula da Silva zu Gast bei Messe:Hannover-Messe: Brasiliens Präsident macht Rundgang ohne Merz

    mit Video1:46
  2. Lula da Silva bei der Eröffnungszeremonie der Hannover Messe 2026.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Brasilien wirbt für grüne Energieversorgung

    von Christoph Röckerath
    Video1:41
  3. Luiz Inácio Lula da Silva bei G20-Gipfel vor brasilianischer Flagge.

    Nach Versöhnung mit Merz:Lula: In Deutschland "esse ich Sauerkraut"

  4. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem bilateralen Treffen am 22.11.2025 in Johannesburg, Südafrika.

    "Nächstes Mal zusammen tanzen":Merz und Lula nach Aufregung wieder versöhnt

    mit Video2:57

Brasiliens Wirtschaft

  1. Flaggen der Mercosur-Länder
    FAQ

    In Paraguay unterzeichnet:EU und Mercosur-Staaten schließen Abkommen - darum geht es

    mit Video2:37
  2. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigt am 28. April 2026 im Planalto-Palast in Brasília das unterzeichnete Dekret zur Inkraftsetzung des Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur.

    Nachrichten | heute journal:Nach 26 Jahren: EU startet Mercosur-Abkommen

    von Ina Baltes
    Video2:35
  3. Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und der brasilianische Präsident Luiz Da Silva bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen

    Regierungskonsultationen in Hannover:So will Deutschland die Partnerschaft mit Brasilien vertiefen

    mit Video2:33

Wer ist Brasiliens Präsident Lula?

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Archivfoto)

Brasiliens Präsident: Verehrt und ambivalent

Aktuelles zum Amazonas-Regenwald

  1. Dicht mit Eichen und Sträuchern bewachsener Regenwald in Cornwall

    Waldschutz in Großbritannien:Wer rettet Englands Regenwald?

    Wolf-Christian Ulrich, Cornwall
    mit Video5:57
  2. Außenansicht der historischen Speicherhäuser in der Speicherstadt in denen unter anderem das Miniatur Wunderland seine Heimat hat.

    Rekord-Regenwald in Hamburg:Riesen-Umzug im Miniatur-Wunderland

    Video12:34
  3. Dicht mit Eichen und Sträuchern bewachsener Regenwald in Cornwall

    Nachrichten | heute in Europa:Cornwall: Regenwald wird aufgestockt

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video2:13
  4. Ein dicht bewachsener Wald mit einem kleinen Fluss. Auf einem der Steine am Flussufer sitzt ein Mann mit seinem Hund.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Regenwald retten in Großbritannien

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video4:41