Brasilien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Brasilien
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Brasilien ist eine präsidiale föderative Republik in Südamerika und nach Fläche das fünftgrößte Land der Erde. Die Hauptstadt heißt Brasília. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der sich zuletzt bei der Präsidentschaftswahl im Oktober 2026 per Stichwahl gegen Herausforderer Flávio Bolsonaro durchsetzte, dem Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro.
Brasilien ist Mitglied der Vereinten Nationen und bekannt für den riesigen Amazonas-Regenwald im Norden des Landes. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Brasilien in der Übersicht.
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