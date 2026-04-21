Deutschland will Partnerschaft mit Brasilien deutlich vertiefen

Regierungskonsultationen in Hannover:So will Deutschland Partnerschaft mit Brasilien vertiefen
Deutschland und Brasilien wollen ihre Zusammenarbeit deutlich ausbauen. Merz hofft auf eine Verdopplung des Handels sowie eine engere Kooperation bei Rüstung und Rohstoffen.
Deutschland und Brasilien haben eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft beschlossen. Bei den Regierungskonsultationen in Hannover vereinbarten beide Seiten am Montag eine engere Zusammenarbeit etwa bei Rüstungsgeschäften und der Erschließung und Lieferung von Rohstoffen.
"Die Nähe zwischen unseren beiden Ländern ist notwendiger denn je in einer Zeit, in der sich die Weltordnung so grundlegend verändert", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.
Sowohl Merz als auch Lula lobten die Bedeutung des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens, das am 1. Mai in Kraft tritt.
Merz will Handel mit Brasilien verdoppeln
Der Bundeskanzler hofft, das Handelsvolumen mit Brasilien "in den nächsten Jahren" verdoppeln zu können. Man habe zudem die Beratungen für ein Doppelbesteuerungsabkommen wieder aufgenommen.
Außerdem plädierte Merz für eine gemeinsame Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.
Merz betonte die Bedeutung der Rohstoffe in Brasilien auf der Suche nach einer Diversifizierung der Lieferwege. Lula bot sein Land als Rohstofflieferanten an, betonte aber, dass er auch auf Technologietransfer dringe, damit Rohstoffe noch in Brasilien verarbeitet würden.
Brasilien ist für Deutschland besonders als Lieferant von seltenen Erden attraktiv, die für Laptops, Handys und E-Motoren gebraucht werden.
Merz und Lula werben für Biokraftstoffe
Beide lobten zudem, dass Brasilien Vorreiter bei der Produktion und Verwendung von Biokraftstoffen sei. Genau diese Technologieoffenheit sei wichtig, auch für Europa, sagte Merz. Denn es gebe eine Milliarde Autos mit Verbrennermotoren, die nicht durch E-Autos zu ersetzen seien, für die aber emissionsärmere Antriebsstoffe sehr wichtig seien.
Lula sagte, E-Autos seien ohnehin nicht die Zukunft. Der brasilianische Präsident warnte die EU-Kommission davor, den Anbau und die Nutzung von Pflanzen für Biokraftstoffe in Brasilien sanktionieren zu wollen. Er wies Vorwürfe zurück, dass für den Anbau von Pflanzen für Biokraftstoffe die Nahrungsproduktion eingeschränkt oder der Regenwald weiter abgeholzt werde:
Interesse an engerer Rüstungszusammenarbeit
Auch im Rüstungsbereich wollen Deutschland und Brasilien enger kooperieren. Lula ist an vier weiteren Fregatten des Typs Tamandaré von Thyssenkrupp Marine Systems interessiert. Derzeit sind vier solcher Fregatten in Brasilien im Bau. "Heute machen wir Fortschritte bei den Bemühungen um den Erwerb vier weiterer Einheiten", sagte Lula. Zudem gebe es Gespräche über gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehr und Drohnen.
Eine engere Zusammenarbeit wurde zudem bei den Themen Künstliche Intelligenz, Energie, Kreislaufwirtschaft, Umwelttechnologien und Landwirtschaft beschlossen.
Mehr zum Thema Brasilien
"Nächstes Mal zusammen tanzen":Merz und Lula nach Aufregung wieder versöhntmit Video2:57
Lula wird 80:Brasiliens Präsident: Verehrt und ambivalentChristoph Röckerath, Rio de Janeiromit Video0:48
Rekordfund von 48 Tonnen:Brasilien: Polizeihund erschnüffelt riesiges Marihuana-Lagermit Video0:15
Wirbelsturm im Süden Brasiliens:Tornado verwüstet Kleinstadt: Mehrere Totemit Video0:30