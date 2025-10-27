Brasiliens Präsident Lula wird 80: Verehrt und ambivalent

Lula da Silva könnte der erste demokratisch gewählte Präsident Brasiliens mit vier Amtszeiten werden. Dass Lula, der heute 80 wird, so weit gekommen ist, grenzt an ein Wunder.

Runde Geburtstage sind ein guter Anlass, grundsätzlich zu werden. "Ich werde jetzt 80, aber ich habe die gleiche Energie wie mit 30", sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva mit seiner rauen Stimme und dem charakteristischen Lispeln, am Donnerstag in Indonesien. Er kündigte an, im nächsten Jahr für eine vierte Amtszeit kandidieren zu wollen. Sollte er gewinnen, wäre er der erste demokratisch gewählte Präsident Brasiliens mit vier Amtszeiten.

Aus der Lehmhütte in den Präsidentenpalast

Dass Lula, wie er seit Kindertagen genannt wird, so weit gekommen ist, grenzt an ein Wunder, in einem Land mit großen Ungleichheiten, in dem die Verhältnisse, in die man hineingeboren wird, oft die Zukunft vorgeben.

Geboren am 27. Oktober 1945 als siebtes von acht Kindern in einer Lehmhütte im armen Nordosten Brasiliens, waren seine Chancen denkbar schlecht. Seine Eltern waren Analphabeten, Schulbildung bekommt er zunächst kaum. Schon mit acht Jahren arbeitet er als Schuhputzer. Als Teenager macht er in der Nähe von São Paulo seine Ausbildung als Metallfacharbeiter und beginnt, sich in der Gewerkschaft zu engagieren.

Einmal im Jahr gibt es in Brasiliens Hauptstadt den "Marsch der indigenen Frauen". Dabei geht es um die Rechte der Ureinwohner und um den Schutz der Natur, in der sie leben. Beides ist bedroht. 08.08.2025 | 2:30 min

Bekannt für sein Charisma und seine leidenschaftlichen Reden, steigt er schon bald in den Rängen auf. Mit 30 wird er zum Chef der Metallarbeitergewerkschaft gewählt und vertritt fortan rund 100.000 Arbeiter. In Brasilien regiert das Militär. Lula wird mit gut organisierten Streiks zu einem der Gesichter des Widerstands. Die Arbeiteraufstände tragen maßgeblich zur Demokratisierung Brasiliens bei.

Präsident der Armen und ein Korruptionsskandal

Mit dem Ende der Diktatur gründet Lula die Arbeiterpartei PT. Nach drei gescheiterten Versuchen wird er 2002 Präsident und regiert zwei Amtszeiten lang. Er verändert Brasilien tiefgreifend: Sozialprogramme holen Millionen aus Hunger und Armut, das Bruttosozialprodukt verdreifacht sich. Viele Schwarze, die vorher besonders benachteiligt waren, besuchen die Universitäten. Hausangestellte bekommen Arbeitsrechte. Viele Menschen verehren ihn dafür bis heute.

In seine Amtszeit fällt aber auch der milliardenschwere Korruptionsskandal rund um den Ölkonzern Petrobras mit Bauprojekten, Geldwäsche und Parteispenden. Lulas persönliche Schuld wird nie ganz geklärt. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2018 wird er angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nach 580 Tagen in Haft kommt er frei, wegen Formfehlern wird das Urteil aufgehoben.

2022 gewinnt er erneut die Präsidentschaftswahl - gegen den ultrarechten Jair Bolsonaro, der später wegen Putschplänen verurteilt wird.

In Brasilien wurde Ex-Präsident Bolsonaro zu über 27 Jahren Haft wegen eines Putschversuchs gegen seinen Nachfolger Lula verurteilt. Seine Anwälte wollen das Urteil anfechten. 12.09.2025 | 1:53 min

Lula geht auf Distanz zum Westen

International wird Lula zunächst als Hoffnungsträger gefeiert, insbesondere in Klima- und Sicherheitsfragen. Doch Lula ist in seiner dritten Amtszeit ein sperriger Partner. Er geht auf Distanz zum Westen, fordert mehr Einfluss für den Globalen Süden und nähert sich China und Russland an. Er relativiert den russischen Überfall auf die Ukraine, was seine Glaubwürdigkeit als internationaler Vermittler beschädigt.

Raoni Metuktire, ein vermutlich über 90 Jahre alter Stammesanführer aus Brasilien, dankt König Charles für sein Engagement, um Flora und Fauna im Amazonasgebiet zu schützen. 16.10.2025 | 0:48 min

Auch beim Umweltschutz ist sein Kurs ambivalent. Zwar gründet er ein Ministerium für Indigene und erklärt Null-Abholzung zum Ziel, gleichzeitig boomen Bergbau und Ölförderung, sogar im Amazonas-Delta.

Brasilien bleibt politisch tief gespalten. Die große soziale Ungleichheit prägt weiter das Land. Mit zunehmendem Alter scheint Lula umso entschlossener, unbeirrbar seinen eigenen Kurs durchzusetzen. Widerstand, etwa aus dem von der Rechten dominierten Kongress ficht ihn nicht an. Aber anders wäre er wohl kaum so weit gekommen.

Kurs gegen Trump bringt Lula Sympathien

Als US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen Druck auf die brasilianische Justiz ausüben will, um Bolsonaro zu schützen, stellt sich Lula entschieden dagegen - und gewinnt damit erneut die Sympathien vieler Brasilianer.