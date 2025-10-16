Brasilianische Indigene danken König Charles III. für Engagement

Bewahrung des brasilianischen Regenwaldes:Indigene danken König Charles für Umweltengagement
König Charles hat während eines Empfangs einer seiner Stiftungen auch Indigene aus dem brasilianischen Regenwald getroffen. Diese dankten ihm für sein Engagement für den Regenwald.
König Charles III. hat in London Vertreter von brasilianischen Indigenen im St. James Palace empfangen. Unter ihnen auch Häuptling Raoni Metuktire, eine Ikone des Schutzes des Regenwaldes. Metuktire repräsentiert das Volk der Kayapo, ein Volk im Nordosten Brasiliens.
Anlässlich eines Empfangs der Circular Bioeconomy Alliance (CBA) kamen Wissenschaftler, Geschäftsleute und indigene Vertreter zusammen, um naturbasierte Wirtschaftsansätze zu diskutieren.
König Charles unterstützt Kreislaufbioökonomie
Häuptling Raoni teilte dem König über einen Übersetzer mit, dass er lange darauf gewartet habe, mit ihm zu sprechen, legte Charles eine Hand auf und dankte ihm dafür, dass er auf die Umweltbedrohungen im Amazonas hingewiesen habe.
Charles gründete die CBA im Jahr 2020 als damaliger Prinz von Wales. Die Initiative wurde im September 2023 eine in Großbritannien eingetragene Wohltätigkeitsorganisation und fördert den Übergang zu einer naturorientierten Kreislaufbioökonomie.
