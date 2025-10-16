  3. Merkliste
Brasilianische Indigene danken König Charles III. für Engagement

Bewahrung des brasilianischen Regenwaldes:Indigene danken König Charles für Umweltengagement

|

König Charles hat während eines Empfangs einer seiner Stiftungen auch Indigene aus dem brasilianischen Regenwald getroffen. Diese dankten ihm für sein Engagement für den Regenwald.

König Charles empfängt indigenen Häuptling

Raoni Metuktire, ein vermutlich über 90 Jahre alter Stammesanführer aus Brasilien, dankt König Charles für sein Engagement, um Flora und Fauna im Amazonasgebiet zu schützen.

16.10.2025 | 0:48 min

König Charles III. hat in London Vertreter von brasilianischen Indigenen im St. James Palace empfangen. Unter ihnen auch Häuptling Raoni Metuktire, eine Ikone des Schutzes des Regenwaldes. Metuktire repräsentiert das Volk der Kayapo, ein Volk im Nordosten Brasiliens.

William und Charles zusammen auf Klimatreffen

König Charles und Prinz William nahmen gemeinsam an einem Klimatreffen im Naturhistorischen Museum in London teil, zu welchem sie Politiker, Aktivisten und Wissenschaftler empfingen.

10.10.2025 | 0:28 min

Anlässlich eines Empfangs der Circular Bioeconomy Alliance (CBA) kamen Wissenschaftler, Geschäftsleute und indigene Vertreter zusammen, um naturbasierte Wirtschaftsansätze zu diskutieren.

König Charles unterstützt Kreislaufbioökonomie

Häuptling Raoni teilte dem König über einen Übersetzer mit, dass er lange darauf gewartet habe, mit ihm zu sprechen, legte Charles eine Hand auf und dankte ihm dafür, dass er auf die Umweltbedrohungen im Amazonas hingewiesen habe.

König Charles und Königin Camilla bei der Chelsea Flower Show

König Charles und Königin Camilla schauen sich die Chelsea Flower Show der Royal Horticultural Society an. Auch Ex-Fußballstar David Beckham begutachtet die Pflanzen und Blumen.

20.05.2025 | 0:34 min

Charles gründete die CBA im Jahr 2020 als damaliger Prinz von Wales. Die Initiative wurde im September 2023 eine in Großbritannien eingetragene Wohltätigkeitsorganisation und fördert den Übergang zu einer naturorientierten Kreislaufbioökonomie.

Luftaufnahme, Blick über den südamerikanischen Regenwald

Als größtes Regenwaldgebiet und mächtigster Fluss der Erde spielt der Amazonas eine wichtige Rolle für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten. Doch wie ist er entstanden?

02.06.2024 | 44:38 min
Quelle: Reuters
Themen
King Charles IIIAmazonas

