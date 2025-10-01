Nach 19 Jahren Ehe mit Keith Urban beantragt Nicole Kidman die Scheidung. Wie genau die Trennung geplant ist, geht aus Gerichtsdokumenten hervor.

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman hat die Scheidung von dem Country-Star Keith Urban eingereicht. Die Ehe leide unter "unüberbrückbaren Differenzen", hieß es in dem am Dienstag bei einem Gericht in Nashville zugestellten Antrag Kidmans. Öffentlich kommentiert haben die beiden ihre anstehende Scheidung noch nicht.

Plan für die Auflösung der Ehe

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, enthalten die Unterlagen einen vom Paar vereinbarten Plan zur Auflösung der Ehe und zur Kinderbetreuung. Demnach soll Kidman die Hauptbezugsperson für die beiden Töchter des Paares im Alter von 17 und 14 Jahren sein.

Die Schauspielerin soll sie 306 Tage im Jahr bei sich haben, während Urban die Töchter die restlichen 59 Tage zu sich nimmt. Auch finanziell hat das Paar eine gemeinsame Einigung gefunden und dem Gericht zur Genehmigung vorgelegt.

Trauriges Ende einer großen Liebe

Die Australier Kidman und Urban hatten sich 2005 bei einer Veranstaltung zu Ehren von Landsleuten in Los Angeles kennengelernt. Die Hochzeit folgte im darauffolgenden Jahr in Sydney.

Die 58-jährige Schauspielerin und der 57-jährige Grammy-Preisträger haben die beiden gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith Margaret. Für Urban war es die erste Ehe, für Kidman die zweite.

Kidman: "Ich glaube nicht an Perfektion"

Die Ehe startete mit Schwierigkeiten, verriet Urban im vergangenen Jahr, als er während der AFI Live Achievement Awards eine Rede zu ihren Ehren hielt. Fast unmittelbar nach der Hochzeit seien seine Suchtprobleme zutage getreten. Kidman habe ihm daraufhin gezeigt, wie Liebe in der Praxis wirklich aussehe.

Nic hat alle negativen Stimmen ignoriert, sicher auch einige ihrer eigenen, und sich für die Liebe entschieden. „ Keith Urban, 2024

Die Rede ihres Mannes auf den AFI Live Achievement Awards rührte Kidman zu Tränen. Kurz zuvor hatte sie bei der Premiere von "The Perfect Couple" (auf Deutsch: Das perfekte Paar) eine eigene Einschätzung ihrer Beziehungen gegeben.

Sie sagte, dass dieser Begriff nicht auf sie und Urban zutreffe. "Man begibt sich in Schwierigkeiten, wenn man sich selbst als das perfekte Paar betrachtet", sagte sie. "Ich glaube nicht an Perfektion."

Kidman und Urban schon seit Juni getrennt?

19 Jahre waren die Schauspielerin und der Country-Star verheiratet. Seit Juni 2025 sollen sie getrennt sein und Keith Urban aus dem gemeinsamen Haus in Tennessee schon ausgezogen sein.

Insider behaupten auch, der Countrysänger habe bereits eine neue Freundin. Ob die neue Frau auch der Grund für die Trennung war, ist bisher nicht bestätigt. Das berichtet auch das amerikanische "People"-Magazin. Die Gründe für die Trennung sollen woanders gelegen haben. Nicole Kidman, so hieß es, soll gegen die Trennung gewesen sein und um ihre Ehe gekämpft haben. So wie es aussieht, leider vergeblich.