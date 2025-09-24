Gerade erst wurde Marius Borg Høiby, der "Bonusenkel" von König Harald, wegen Gewalttaten angeklagt. Und nun empört eine Netflix-Doku über Haralds Tochter und ihren Mann.

Die Doku um die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihren Ehemann Durek Verrett erzählt die Liebesgeschichte zwischen der Prinzessin und dem Schamanen. Das Königshaus sieht sie kritisch. 24.09.2025 | 2:53 min

Märtha Louise und ihr Mann Durek Verrett polarisieren. Ein Thema: In einer Netflix-Dokumentation über die beiden ist immer wieder von Märtha Louise als "Prinzessin" die Rede. Und das, obwohl sie mit ihrer Familie vor sechs Jahren vereinbart hatte, ihre royale Herkunft nicht für kommerzielle Zwecke einzusetzen.

Norwegens Hof kritisiert Netflix-Auftritt von Märtha Louise

Nachdem die heute 54-Jährige nun wieder gegen die Vereinbarung verstoßen hat, sah sich König Harald von Norwegen gezwungen, seine Tochter öffentlich zu rügen. Ein außergewöhnlicher Vorgang. In einer Mitteilung des norwegischen Hofes heißt es:

Die Mitwirkung von Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett an der Film-Produktion stellt einen Verstoß gegen die Vereinbarung mit dem Königshaus dar. Wie wir bereits mitgeteilt haben, wollte das Königshaus nicht zu dieser Produktion beitragen. „ Pressemitteilung des königlichen Hofs

Nachvollziehbar, wenn man sich die Dokumentation anschaut. Durek Verrett und Märtha Louise sind bei spiritistischen Übungen auf dem Sofa zu sehen. Sie hält die Augen geschlossen, er singt ein Wort in Endlosschleife.

Schon ihre pompöse Hochzeit im August 2024 hatten die Prinzessin und ihr Schamane für exklusive Pressebilder zu Geld gemacht. Trotzdem sollen sie Lieferanten noch viel Geld schulden. Das alles klingt so gar nicht royal.

Im August 2024 heiratete Prinzessin Märtha Louise den US-amerikanischen Schamanen Durek Verrett. Nun sorgt eine Doku über ihre Liebesgeschichte für Diskussionen im norwegischen Königshaus. 17.09.2025 | 0:37 min

Kluft zwischen den Kulturen

Märtha Louises Mann deutet in der Dokumentation an, die Königsfamilie sei ihm gegenüber rassistisch aufgetreten. Die Schwiegereltern in spe hätten ihn beim ersten Treffen nur angestarrt. Vielleicht kein Wunder, denn Durek Verrett trug eine Tunika zu Cowboystiefeln.

Außerdem könnte es auch an der Art und Weise gelegen haben, wie Durek Verrett sich benahm. Das war wohl eher ungewöhnlich. Aber Rassismus war sicherlich nicht der Grund. „ Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, Historiker und Königshausexperte

Der Schamane ist verzückt davon, durch die Heirat mit Märtha Louise zum echten "Royal" zu werden. Recht boshaft mokiert sich Durek Verrett über die vom Hofprotokoll vorgesehenen Anredeformen für seine Schwiegereltern, das Königspaar. Er selbst spricht in der Dokumentation davon, halb Mensch, halb Reptil zu sein, und habe bereits im Alten Ägypten auf einem Thron gesessen.

Ein Tag, nachdem ihr Sohn Marius in 32 Fällen angeklagt wurde, feiert die norwegische Kronprinzessin ihren 52. Geburtstag. Ihr Mann, Kronprinz Haakon, äußerte sich inzwischen zu seinem Stiefsohn. 19.08.2025 | 0:51 min

Umfragen fordern Entzug des Prinzessinnentitels

Dass der zurückhaltende König nun so einen extrovertierten Schwiegersohn hat, bedauern viele Norweger. Dass Märtha Louise mit dem Titel "Prinzessin" Geld macht, kommt ebenfalls nicht gut an. Umfragen zufolge verlangen drei von vier Befragten, König Harald solle seiner Tochter den Titel entziehen.

Märtha Louise warb vor einigen Jahren für teure Kurse, in denen man durch sie mit Engeln Kontakt aufnehmen können soll. Dabei hat die Prinzessin mal den bodenständigen Beruf der Physiotherapeutin gelernt.

Durek Verrett beteuert nun auf Instagram, er werfe der Königsfamilie gar keinen Rassismus vor. Schuld habe die Regisseurin des Films, die das Drehmaterial so zusammengestellt habe.

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich unter anderem wegen mutmaßlichen Vergewaltigungen vor Gericht verantworten. Das Verfahren gegen ihn wird Anfang Februar 2026 starten. 29.08.2025 | 0:45 min

Norwegens Monarchie in Gefahr?

Königshausexperte Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen macht sich im ZDF-Interview trotz des Skandals keine Sorgen um den Fortbestand der Monarchie im Land:

König Harald steht in der Bevölkerung weiterhin sehr stark da. Paradoxerweise ist es so, dass je merkwürdigere Dinge Prinzessin Märtha Louise tut, desto mehr Unterstützung erhält das Königspaar. „ Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, Königshausexperte