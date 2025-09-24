Norwegens Königshaus:Prinzessin Märtha Louise polarisiert mit Netflix-Doku
Gerade erst wurde Marius Borg Høiby, der "Bonusenkel" von König Harald, wegen Gewalttaten angeklagt. Und nun empört eine Netflix-Doku über Haralds Tochter und ihren Mann.
Märtha Louise und ihr Mann Durek Verrett polarisieren. Ein Thema: In einer Netflix-Dokumentation über die beiden ist immer wieder von Märtha Louise als "Prinzessin" die Rede. Und das, obwohl sie mit ihrer Familie vor sechs Jahren vereinbart hatte, ihre royale Herkunft nicht für kommerzielle Zwecke einzusetzen.
Norwegens Hof kritisiert Netflix-Auftritt von Märtha Louise
Nachdem die heute 54-Jährige nun wieder gegen die Vereinbarung verstoßen hat, sah sich König Harald von Norwegen gezwungen, seine Tochter öffentlich zu rügen. Ein außergewöhnlicher Vorgang. In einer Mitteilung des norwegischen Hofes heißt es:
Nachvollziehbar, wenn man sich die Dokumentation anschaut. Durek Verrett und Märtha Louise sind bei spiritistischen Übungen auf dem Sofa zu sehen. Sie hält die Augen geschlossen, er singt ein Wort in Endlosschleife.
Schon ihre pompöse Hochzeit im August 2024 hatten die Prinzessin und ihr Schamane für exklusive Pressebilder zu Geld gemacht. Trotzdem sollen sie Lieferanten noch viel Geld schulden. Das alles klingt so gar nicht royal.
Kluft zwischen den Kulturen
Märtha Louises Mann deutet in der Dokumentation an, die Königsfamilie sei ihm gegenüber rassistisch aufgetreten. Die Schwiegereltern in spe hätten ihn beim ersten Treffen nur angestarrt. Vielleicht kein Wunder, denn Durek Verrett trug eine Tunika zu Cowboystiefeln.
Der Schamane ist verzückt davon, durch die Heirat mit Märtha Louise zum echten "Royal" zu werden. Recht boshaft mokiert sich Durek Verrett über die vom Hofprotokoll vorgesehenen Anredeformen für seine Schwiegereltern, das Königspaar. Er selbst spricht in der Dokumentation davon, halb Mensch, halb Reptil zu sein, und habe bereits im Alten Ägypten auf einem Thron gesessen.
Umfragen fordern Entzug des Prinzessinnentitels
Dass der zurückhaltende König nun so einen extrovertierten Schwiegersohn hat, bedauern viele Norweger. Dass Märtha Louise mit dem Titel "Prinzessin" Geld macht, kommt ebenfalls nicht gut an. Umfragen zufolge verlangen drei von vier Befragten, König Harald solle seiner Tochter den Titel entziehen.
Märtha Louise warb vor einigen Jahren für teure Kurse, in denen man durch sie mit Engeln Kontakt aufnehmen können soll. Dabei hat die Prinzessin mal den bodenständigen Beruf der Physiotherapeutin gelernt.
Durek Verrett beteuert nun auf Instagram, er werfe der Königsfamilie gar keinen Rassismus vor. Schuld habe die Regisseurin des Films, die das Drehmaterial so zusammengestellt habe.
Norwegens Monarchie in Gefahr?
Königshausexperte Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen macht sich im ZDF-Interview trotz des Skandals keine Sorgen um den Fortbestand der Monarchie im Land:
Die Unterstützung wird wohl weiter zunehmen. Laut Presseberichten hat Märtha Louise ihren Prinzessinnentitel beim amerikanischen Patent- und Markenamt eintragen lassen. Die Prinzessin und ihr Schamane möchten in den USA Kurse zur mentalen Gesundheit anbieten.
Mehr zum Thema Royals
Plötzlich Royal:Wie Bürgerliche Europas Monarchien verändernvon Lisa Wolffmit Video
Mehrtägige Feier in Norwegen:Märtha Louise und ihr Schamane feiern Hochzeitvon Winnie Heescher
Fall Marius Borg Høiby:Kronprinz Haakon äußert sich zur Anklagevon Caroline Hermannmit Video
Sohn von Mette-Marit:Anklage in 32 Fällen gegen Marius Borg HøibyHeike Kruse, Kielmit Video