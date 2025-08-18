Marius Borg Høiby wird wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt, dazu kommen weitere schwere Vorwürfe. Die Liste ist lang.

Marius Borg Høiby ist das älteste Kind von Mette-Marit, die mit Thronfolger Haakon zwei weitere Kinder hat. Quelle: epa

Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, wird unter anderem wegen vierfacher Vergwaltigung angeklagt. Das hat Staatsanwalt Sturla Henriksbø in Oslo mitgeteilt. Außerdem werden Høiby 28 weitere Straftaten zur Last gelegt.

Ein gutes Jahr ist es her, dass Marius Borg Høiby, damals 27 Jahre alt, von der Polizei festgenommen wurde. Damals gab er zu, seiner ehemaligen Freundin im Alkohol- und Kokainrausch Gewalt angetan zu haben. Er sorgte damit für einen Skandal, der das norwegische Königshaus, ja die Monarchie als Staatsform in Norwegen, erschütterte.

Wie verändern bürgerliche Prinzessinnen und ein Prinz Europas Monarchien? Welchen Einfluss haben ihre Wertvorstellungen auf die Königshäuser? Ein Balanceakt zwischen Tradition und Moderne. 29.07.2025 | 43:49 min

Die Zustimmung zur Monarchie liegt nur noch bei 70 Prozent. Der Fall Marius beeinflusst natürlich das Vertrauen der Norweger in die Monarchie. „ Kristi Marie Skrede, Königshausexpertin

Auch, weil sich nationale und internationale Medien auf den Fall stürzten und bebildern konnten: Marius mit mutmaßlichen Kokaintütchen in der Hand, Marius mit einer Waffe, Marius mit einer Champagnerflasche, Marius mit Geldscheinen im Hosenbund.

Immer mehr Frauen warfen Marius in der Presse Gewalt vor. Ein Polizeibericht von 2017 gelangte in die Öffentlichkeit: Borg Høiby sei des Kokainkonsums auf einem Festival in Kristiansand überführt worden. Die norwegische Zeitung "Dagbladet" beschrieb Høibys soziales Umfeld als "reiche Erben, Prominente und Influencer", aber auch Menschen, die "wegen Kokainhandels und schwerer Kriminalität verurteilt wurden und Verbindungen zum Bandenmilieu und den Hells Angels haben".

Es war und ist hart für uns alle. Ich finde auch, dass die Medien Verantwortung übernehmen müssen für den enormen Druck, den sie so lange auf uns ausgeübt haben. „ Mette-Marit, Kronprinzessin

In einem Interview blicken Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit auf das Jahr 2024 zurück. Besonders der Skandal um Mette-Marits Sohn beschäftigt die norwegischen Royals. 27.12.2024 | 2:51 min

Von Teilen der Presse wurde Mette-Marit bereits argwöhnisch beäugt, als sie den vierjährigen, unehelich geborenen, Marius mit in die Ehe mit Kronprinz Haakon brachte. Marius’ leiblicher Vater soll laut norwegischen Medien stets einen guten Kontakt zu seinem erstgeborenen Sohn gepflegt haben. Auch nachdem Morten Borg heiratete und einen zweiten Sohn bekam. Sein leiblicher Vater war bei Marius’ Einschulung oder der Konfirmation mit dabei. Eine moderne Patchworkfamilie.

Stiefvater Haakon wurde schnell zum Vertrauten des kleinen Marius. Nie sollte der anders behandelt werden als die beiden gemeinsamen Kinder von Mette-Marit und Haakon, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus.

Einige Jahre nach der Hochzeit von Mette-Marit und Haakon entschied König Harald, seinen Stief-Enkel Marius durch einen Beschluss als offizielles Mitglied in die Königsfamilie aufzunehmen. Allerdings behielt Borg Høiby seinen bürgerlichen Namen und bekam weder einen Titel noch einen Platz in der Thronfolge.

Die Zustimmung zum norwegischen Königshaus nimmt seit Jahren ab. Die sozialistische Linkspartei plädiert sogar für deren Abschaffung. 02.10.2024 | 2:00 min

Nach dem Abitur begannen wohl die Probleme: Marius brach in Los Angeles ein Wirtschaftsstudium nach ein paar Monaten ab. Trotz oder vielleicht ja auch gerade wegen aller Privilegien orientierte sich Marius beruflich nicht mehr neu - Geld war ja stets im Übermaß da. Er versuchte sich allerdings einmal als Statist in einer Fernsehserie. 2017 wurde sein Profil von der Website des Königshauses entfernt, da laut Mette-Marit ihr Sohn kein Leben in der Öffentlichkeit führen wolle.

Marius wurde seit August 2024 zweimal festgenommen und kam aufgrund der immer zahlreicheren und schwerwiegenderen Tatvorwürfe auch in Untersuchungshaft, aus der er aber wieder entlassen wurde. Momentan ist er auf freiem Fuß.

Seine Mutter und sein Stiefvater - oder wie die Norweger sagen "Bonusvater" - Kronprinz Haakon halten weiter zu Marius. Erst Ende Juli 2025 verbrachte er mit Haakon und seinem Halbbruder Prinz Sverre Magnus einen Surf-Urlaub in Portugal.

