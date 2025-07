Prinzessin Catherine, die sich aktuell von ihrer Krebserkrankung erholt , gilt mittlerweile als absolute Vorzeige-Royal. Sie hatte neun Jahre lang Zeit, um sich auf das Leben am Hof vorzubereiten. "Schon vor der Hochzeit kannte Kate die ganze Familie, war schon in allen Palästen, verstand sich gut mit Prinz Charles - und sie kannte die Queen. All die nervenaufreibenden ersten Begegnungen hatte sie da schon hinter sich", erklärt die britische Journalistin Katie Nicholls. Und dennoch: "Es gibt kein Handbuch, wie man eine Prinzessin wird", so Nicholls. "Man lernt mit der Zeit. Und William war Catherines Mentor. Er war eng an ihrer Seite."