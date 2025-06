Norwegen: Schwere Vorwürfe gegen Mette-Marits Sohn - Anklage?

Wird der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht gestellt? Die in dem Fall ermittelnde Polizei wirft dem Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby insgesamt 23 mutmaßliche Straftaten vor, darunter schwere Sexualdelikte.

Es gebe eine zweistellige Zahl an Geschädigten in dem Fall, gab der Strafverfolger der Osloer Polizei, Andreas Kruszewski, auf einer Pressekonferenz in der norwegischen Hauptstadt bekannt. Darunter sind drei Anschuldigungen zu Sexualdelikten nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen.