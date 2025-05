Frachter "NCL Salten" geborgen - spektakuläre Aktion in Norwegen

Polizei vermutet: Verantwortlicher eingeschlafen

Hausbesitzer aus dem Bett geklingelt

Am Wochenende und am Montag hatte der Bergungsdienst der Nachrichtenagentur NTB zufolge mehr als 1.000 Tonnen Fracht vom Schiff an Land gebracht, damit das Schiff sich leichter freischleppen ließ. Nun soll die "NCL Salten" in einen Hafen in der Nähe einlaufen, wo sie auf Schäden untersucht werden soll.