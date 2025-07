In der Nacht zu Dienstag, 22. Juli 2025, brechen unbekannte Täter in eine Firma für Spezialmetallherstellung in Osterwieck im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ein und entwenden insgesamt zwei Liter hochgiftiges und gesundheitsschädliches Arsentrichlorid und drei Kilogramm hochreines Arsengranulat.