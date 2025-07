Aktenzeichen XY vom 30. Juli: Das sind die ersten Ergebnisse

Fahradfahrerin angefahren und attakiert: Weiteres Opfer meldet sich

Aktenzeichen XY startete diesmal mit einem Fall, der für Fassungslosigkeit gesorgt hat. In Dornbusch bei Viersen hatte ein Unbekannter im August 2023 versucht, eine Frau mitten am Tag in einem Maisfeld zu vergewaltigen. In letzter Sekunde wurde er bei der Tat gestört.