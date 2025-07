Ein 53-jähriger Mann aus Braunschweig beschloss am Abend des 20. Januars 2024, einem Samstag, allein durch die nahe Innenstadt zu schlendern.

Rudi Cerne und die Kripo hoffen in der aktuellen Ausgabe wieder auf die Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Klärung von insgesamt sieben Kriminalfällen.

Plötzlicher Angriff

Als er an einer Bushaltestelle vorbeiging, wurde er von einem Fremden angesprochen. Der Unbekannte fragte nach einer Zigarette. Als der 53-Jährige verneinte, ging der Mann auf ihn los. Er schlug ihn gezielt und ohne Vorwarnung mit der Faust aufs Auge.

Die Wucht des Schlags war so heftig, dass das Auge des Opfers förmlich zertrümmert wurde. Zusätzlich zerschlug der Angreifer eine Bierflasche der Marke „Desperados“ auf dem Kopf des 53-Jährigen. Dann flüchtete er.

Der Gesuchte trank in der Tatnacht aus einer Flasche der Marke Desperados.

Kurz darauf entdeckte ein Streifenwagen der Polizei zufällig den stark blutenden Familienvater und holte Hilfe. Die Verletzungen des Mannes waren so schwerwiegend, dass er am Ende das Auge verlor und für immer einseitig erblindete. Polizeiliche Ermittlungen ergaben: Es könnte sein, dass der Täter zur Tatzeit von Zeugen gesehen wurde.

Denn um 3.01 Uhr fuhr der Linienbus 429 am Tatort vorbei. Der Busfahrer selbst gab später zu Protokoll, er habe in der Tatnacht nichts Auffälliges bemerkt. Doch möglicherweise haben Fahrgäste in dieser Nacht etwas gesehen.