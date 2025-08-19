Kronprinz Haakon äußert sich zur Anklage gegen Marius Borg Høiby

Fall Marius Borg Høiby:Kronprinz Haakon äußert sich zur Anklage
Einen Tag, nachdem gegen Marius Borg Høiby in 32 Fällen Anklage erhoben wurde, äußert sich sein Stiefvater Kronprinz Haakon bei einem Termin.
Kronprinz Haakon, hat heute ein Kongresszentrum in Trondheim besucht - einen Tag nach Bekanntwerden der Anklageerhebung gegen Marius Borg Høiby. Rund ein Jahr nach dem Aufkommen erster Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen erhob die Staatsanwaltschaft in Oslo Anklage. Insgesamt ist er in 32 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.
Norwegischen Medien gegenüber äußerte sich der Stiefvater von Marius, die Situation sei für die Familie"herausfordernd und schwierig". Das Interesse an Kronprinz Haakon ist groß. Der 52-Jährige konnte den Kameras und dem Blitzlichtgewitter nicht entkommen. Aber irgendwie schien er der Presse auch nicht ausweichen zu wollen.
Haakon über die Anklage
Von norwegischen Reportern darauf angesprochen, stellt sich der Kronprinz den Fragen. Zu der Entscheidung der Staatsanwaltschaft sagt er:
Kronprinzessin Mette-Marit feiert heute eigentlich ihren 52. Geburtstag, abseits der Öffentlichkeit. Laut der Pressestelle des königlichen Hofs soll dies ausschließlich privat stattfinden. Aber so richtig zum Feiern wird ihr nicht zumute sein. Auch auf die Frage eines Reporters, wie sich die Situation auf die Familie auswirkt, nimmt Haakon gegenüber dem norwegischen Sender NRK Stellung:
Der Prozess gegen Marius Borg Høiby ist für Januar 2026 geplant. Bis dahin wolle die Familie, so Kronprinz Haakon, ihre Aufgaben "so gut wie möglich lösen".
Mehr Nachrichten
- mit Videovon Caroline Hermann
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Catherine Zeta-Jones steht zu Luxus-Immobilien
- mit Video
Sohn von Mette-Marit:Anklage in 32 Fällen gegen Marius Borg HøibyHeike Kruse, Kiel
- Interview
"Das Kanu des Manitu":"Bully" Herbig: "Oh Gott, was habe ich getan?"
- mit Video
Umzug in die Forest Lodge:William und Kate ziehen in neues Zuhause
Im Alter von 85 Jahren:Früherer ZDF-Moderator Rainer Holbe gestorben
- mit Video
Britisches Königshaus:Die Arbeitsbiene: Prinzessin Anne wird 75von Annette von der Heyde
- mit Video
"Bully" Herbigs neuer Film:"Das Kanu des Manitu": Ein herrlicher QuatschChristiane Lange, München
- mit Video
Neues Enthüllungsbuch:Sex und Skandale: Prinz Andrew am Abgrundvon Wolf-Christian Ulrich
- mit Video
Erscheinungsdatum und Albumcover:Swift gibt mehr über ihr neues Album bekannt
- mit Video
Julia Klöckner und Jörg Pilawa:Warum sich Politik und Glamour anziehen
- mit Video
ZDF-Serie "Rosenheim-Cops":Sarah Thonig über die künftige "Frau Lange"von Christoph Gocke
- mit Video
Filmstar wird 75:Iris Berben: Rebellin und Grande Dame
- mit Video
"The Life of a Showgirl":Taylor Swift kündigt neues Album an
- mit Video
Provokation, Phänomen, Ikone:Wie Madonna zur mächtigsten Frau im Pop wurdevon Bettina Blaß
- mit Video
Legendärer Sport-Reporter:Ulli Potofski ist tot
- mit Video
Englands königliche Geschwister:Ein Leben im Schatten der Kronevon Annette von der Heyde
- mit Video
Millionen-Kaution abgelehnt:US-Rapper Sean Combs bleibt vorerst in Haft
- mit Video
Nach Ausstieg von Burger:"Rosenheim-Cops" haben eine neue Sekretärin
- mit Video
Garmisch-Partenkirchen:Kurpark soll Laura Dahlmeiers Namen tragen
- Interview
Riccardo Simonetti:"Es hat schon immer Menschen wie mich gegeben"
Verstorbene Metal-Legende:Wacken verneigt sich vor Ozzy
- mit Video
Fans von Erklärung tief bewegt:Justin Timberlake an Borreliose erkranktvon Markus Schaller
US-Medienberichte:Hulk Hogan starb offenbar an Herzinfarkt
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Dwayne Johnson ist "pretty in pink"