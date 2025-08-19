Kronprinz Haakon äußert sich zur Anklage gegen Marius Borg Høiby

Einen Tag, nachdem gegen Marius Borg Høiby in 32 Fällen Anklage erhoben wurde, äußert sich sein Stiefvater Kronprinz Haakon bei einem Termin.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit feiert ihren 52. Geburtstag. Ihr Mann Kronprinz Haakon äußert sich inzwischen zu seinem Stiefsohn. 19.08.2025 | 0:51 min

Kronprinz Haakon, hat heute ein Kongresszentrum in Trondheim besucht - einen Tag nach Bekanntwerden der Anklageerhebung gegen Marius Borg Høiby. Rund ein Jahr nach dem Aufkommen erster Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen erhob die Staatsanwaltschaft in Oslo Anklage. Insgesamt ist er in 32 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.

Norwegischen Medien gegenüber äußerte sich der Stiefvater von Marius, die Situation sei für die Familie"herausfordernd und schwierig". Das Interesse an Kronprinz Haakon ist groß. Der 52-Jährige konnte den Kameras und dem Blitzlichtgewitter nicht entkommen. Aber irgendwie schien er der Presse auch nicht ausweichen zu wollen.

Haakon über die Anklage

Von norwegischen Reportern darauf angesprochen, stellt sich der Kronprinz den Fragen. Zu der Entscheidung der Staatsanwaltschaft sagt er:

Nun wurde uns mitgeteilt, wie die Anklage lauten wird. Und nun wird dies im Rahmen des Gerichtsverfahrens weiterverfolgt. Nun wird das Gericht entscheiden, wie dies enden wird. „ Haakon, Kronprinz von Norwegen

Kronprinzessin Mette-Marit feiert heute eigentlich ihren 52. Geburtstag, abseits der Öffentlichkeit. Laut der Pressestelle des königlichen Hofs soll dies ausschließlich privat stattfinden. Aber so richtig zum Feiern wird ihr nicht zumute sein. Auch auf die Frage eines Reporters, wie sich die Situation auf die Familie auswirkt, nimmt Haakon gegenüber dem norwegischen Sender NRK Stellung:

Alle, die in diesen Fall verwickelt sind, empfinden dies wahrscheinlich als herausfordernd und schwierig. „ Haakon, Kronprinz von Norwegen