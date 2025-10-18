"Das Boot" und "Tatort": Komponist Klaus Doldinger ist tot

Er schuf zahlreiche bekannte Melodien. Nun ist Komponist und Saxofonist Klaus Doldinger gestorben. Die Jazzlegende wurde 89 Jahre alt.

Klaus Doldinger am Saxophon: Er komponierte auch die "Tatort"-Melodie. (Archiv) Quelle: Imago

Komponist und Saxofonist Klaus Doldinger ist tot, wie das ZDF von der Familie des Musikers erfuhr. Doldinger sei am Donnerstagabend daheim im Kreise seiner Familie im Alter von 89 Jahren friedlich eingeschlafen.

Mit seiner Band "Passport" hat Doldinger internationale Jazz-Geschichte geschrieben, bis ins hohe Alter stand er auf der Bühne. Mehr als 5.000 Auftritte absolvierte er in gut 50 Jahren. Bekanntheit erlangte er auch mit der "Tatort"-Melodie, die von Doldinger geschaffen wurde.

Doldingers Karriere startet in den 50er Jahren

Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere Anfang der 50er Jahre: Noch während seines Klavier- und Klarinetten-Studiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixieband "The Feetwarmers" und sammelte erste Erfahrungen. Mit "The Oskar's Trio" gründete er einige Jahre später seine erste Band.

1960 tourte Doldinger erstmals durch die USA und bekam in der Jazz-Metropole New Orleans gleich die Ehrenbürgerwürde verliehen. Die Karriere des in Berlin geborenen Musikers hatte international Fahrt aufgenommen.

1969 startete er seine neue Band "Motherhood", ehe 1971 "Passport" folgte. Zu den Quellen der Doldinger-Musik zählten Jazz, Rock, Blues und Soul ebenso wie experimentelle Elektroklänge und lateinamerikanische Rhythmen.

Begleitend zur zweiten Staffel der TV-Serie "Das Boot" zeigt die Dokumentation, wie deutsche Besatzungen und alliierte Seeleute die Schrecken des U-Boot-Krieges erlebten. 27.12.2020 | 44:07 min

Doldinger komponierte zahlreiche Film- und Fernsehmelodien

Parallel komponierte er für Film- und Fernsehproduktionen. Zu Publikumserfolgen wie "Das Boot", "Die unendliche Geschichte", "Salz auf meiner Haut" und "Liebling Kreuzberg" und der ZDF-Serie "Ein Fall für zwei" steuerte er die Musik bei. Die "Tatort"-Melodie wurde zum Evergreen.

Anlässlich des 85. Geburtstages von Doldinger hatte 2021 auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert und den Musiker als kreativen Geist gewürdigt, "der der improvisierten Musik stets neue, eigenständige Ausdrucksformen verleiht, einem Komponisten und Arrangeur, der mit unzähligen international führenden Jazzmusikern gearbeitet hat, und einem Lehrer und Künstler, dessen Werk die improvisierte Musik seit Jahrzehnten beeinflusst".

2021 feierte "Passport" 50-jähriges Bandjubiläum

Zum 50-jährigen Bandjubiläum von "Passport" erschien 2021 das Album "The First Fifty Years of Passport", das die musikalische Entwicklung der Gruppe nachzeichnet. Zu den zahlreichen Bandkollegen Doldingers gehörte Udo Lindenberg, der 1971 erster Schlagzeuger bei "Passport" war und seinen damaligen Chef als "Jazz-Meister" würdigte.