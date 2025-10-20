Prinz Andrew wollte wohl Missbrauchsvorwürfe verzögern

Enthüllungen um Prinz Andrew: Der Bruder von König Charles III. soll versucht haben, die Veröffentlichung von Vorwürfen zu verschleppen. Das steht laut BBC in einem neuen Buch.

Laut BBC verlangte Prinz Andrew wohl eine Verschwiegenheitsklausel zum Epstein-Skandal. (Archivbild) Quelle: dpa

Prinz Andrew soll nach Angaben von Epstein-Opfer Virginia Giuffre versucht haben, das Bekanntwerden von Vorwürfen gegen sich mit Hilfe einer Verschwiegenheitsklausel zu verzögern. Das berichtete die BBC unter Berufung auf das Buch Giuffres, das an diesem Dienstag erscheinen soll.

Giuffre hatte sich im April im Alter von 41 Jahren das Leben genommen. Die Biografie der US-Amerikanerin mit dem Titel "Nobody's Girl" erscheint nun posthum.

Demnach wollte Andrew verhindern, dass das Platin-Kronjubiläum seiner Mutter, Queen Elizabeth II., im Jahr 2022 durch den Skandal überschattet wird. Die Queen starb im September desselben Jahres. Der Palast äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem BBC-Bericht.

Prinz Andrew wird sexueller Missbrauch vorgeworfen

Giuffre galt als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs und verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (1953-2019). Sie warf Prinz Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war. Der 65-Jährige bestreitet die Vorwürfe vehement. Eine Zivilklage in den USA endete im Februar 2022 mit einem angeblich millionenschweren Vergleich.

Trotzdem verlor Andrew seine militärischen Ränge, seine Rolle als aktives Mitglied der Royal Family und seine Anrede als Königliche Hoheit. Zuletzt musste er auch seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrungen niederlegen - wohl auf Druck seines Bruders König Charles III. (76) und von Thronfolger Prinz William (43).

Enge Verbindungen zum Pädophilen Jeffrey Epstein

Der US-Geschäftsmann Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, betrieb einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Andrew war eng mit Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell befreundet, die wegen ihrer Rolle in dem Skandal in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.

Erwartet wird, dass in den kommenden Tagen weitere unangenehme Einzelheiten ans Licht kommen könnten. So sind die Details des jahrelangen Missbrauchs durch Epstein und seine Mittäter, die Giuffre in dem Buch beschreibt, laut BBC erschütternd.

Sie sei regelmäßig "benutzt und erniedrigt" worden und habe Angst gehabt, als "Sexsklavin" zu sterben, schrieb Giuffre laut dem Bericht. Andrew, der regelmäßig bei Epstein ein und aus ging und in dessen Anwesen auch übernachtete, will von all dem nichts mitbekommen haben.

Giuffres Bruder forderte, Andrew solle auch der Prinzentitel entzogen werden. Dem schlossen sich mehrere Abgeordnete im Unterhaus an. Für die Aberkennung des Prinzentitels, den Andrew seit seiner Geburt trägt, bedürfte es eines Parlamentsbeschlusses.

