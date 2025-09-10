Prinz Harry und König Charles treffen sich endlich wieder

Nach gut eineinhalb Jahren haben sich Prinz Harry und König Charles in London getroffen. Der Herzog von Sussex hatte öffentlich erklärt, er wolle sich mit seinem Vater versöhnen.

Prinz Harry ist seit Montag in London und absolviert mehrere Termine. Quelle: Action Press

Prinz Harry hat zum ersten Mal nach langer Funkstille seinen Vater, König Charles III., getroffen. Harry habe am Mittwoch im Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Monarchen, mit seinem Vater Tee getrunken, berichteten britische Zeitungen. Das Treffen dauerte knapp eine Stunde.

Es war die erste Zusammenkunft von Vater und Sohn seit etwa eineinhalb Jahren. Seit dem Rückzug von Harry und seiner Frau Meghan aus der ersten Reihe der Royals 2020 und deren Umzug nach Kalifornien, wo sie mit ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet leben, gilt das Verhältnis Harrys zum Rest der Königsfamilie als zerrüttet. Hinzu kamen seine im Jahr 2023 erschienenen Memoiren mit dem Titel "Spare" ("Reserve"), in denen er peinliche Details über das Haus Windsor ausbreitete.

Lange war Prinz Harry nicht in seiner britischen Heimat – jetzt kommt er bester Laune bei den WellChild Awards an. Seit Jahren ist er Schirmherr der Organisation für schwerkranke Kinder. 09.09.2025 | 1:02 min

Prinz Harry und König Charles - auf dem Weg zur Versöhnung?

Zuletzt waren Harry und Charles im Februar 2024 zusammengekommen. Damals flog der Prinz nach London, als bekannt wurde, dass der König eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Rund 45 Minuten verbrachte der Sohn mit dem Vater, ehe Charles zum Landsitz Sandringham reiste, um sich von seiner Behandlung zu erholen.

Vor dem Hintergrund seiner Niederlage in einem Rechtsstreit um seine Forderung nach mehr Polizeischutz bei seinen Heimataufenthalten in Großbritannien bekundete Prinz Harry im Frühling den Wunsch, das Verhältnis zu den Royals zu kitten. "Ich hätte gerne eine Versöhnung mit meiner Familie", sagte der 40-Jährige damals der BBC. "Es ergibt keinen Sinn, noch weiterzukämpfen." Er wisse nicht, wie lange sein Vater, König Charles III., noch zu leben habe. Zu seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, hat Harry keinen Kontakt.

Der zweite Sohn von König Charles hat mit seinen Enthüllungskampagnen für mächtig Ärger bei den Windsors gesorgt. Welche Rolle wird er in Zukunft in der Familie spielen? 03.12.2024 | 43:31 min

