Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

0:33 min
Nachrichten | hallo deutschland:Dänisches Königspaar beendet Sommertour
von Astrid Henryson
Tom und Bill Kaulitz feiern ihren 36. Geburtstag, Prinzessin Victoria zeigt Urlaubsfotos und Reinhold Messner erneuert Ehegelübde mit Frau Diana - die Promi-News in Bildern.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.