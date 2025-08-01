  3. Merkliste
Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Promi-News in Bildern:Kaulitz-Zwillinge feiern Geburtstag

Tom und Bill Kaulitz feiern ihren 36. Geburtstag, Prinzessin Victoria zeigt Urlaubsfotos und Reinhold Messner erneuert Ehegelübde mit Frau Diana - die Promi-News in Bildern.

Tom und Bill Kaulitz werden 36 - und das gemeinsam: "Wenn wir einsam sind, sind wir zusammen einsam. Wenn wir glücklich sind, sind wir zusammen glücklich", sagten sie "Bunte". (01.09.2025)
Auf Instagram teilen Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel private Urlaubsbilder 2025: exklusive Einblicke in den Sommer der schwedischen Thronfolgerin. (01.09.2025)
Bergsteiger Reinhold Messner und Frau Diane gaben sich erneut das Ja-Wort. Er hatte seine dritte Ehefrau 2021 geheiratet. Auf Instagram teilt der 80-Jährige ein inniges Foto. (01.09.2025)

Kaulitz-Brüder auch mit 36 unzertrennlich

Quelle: dpa

